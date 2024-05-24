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Лондонський хлопчик, який помер від лейкемії у віці 15 років, стане святим: Ватикан визнав умови канонізації

Київ • УНН

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Італійський підліток Карло Акутіс, який народився в Лондоні і помер від лейкемії в 2006 році у віці 15 років, стане першим святим тисячоліття після того, як Ватикан визнав два чудеса, які приписують його заступництву.

Першим святим тисячоліття Католицької Церкви стане підліток, який помер у 2006 році від лейкемії, у віці 15 років. Нещодавно Папа Римський Франциск визнав за Карло Акутісом друге чудо, що відповідає всім умовам для канонізації. Таким чином хлопець, який за своє життя вважався комп'ютерним вундеркіндом та ревним християнином, стане першим святим міленіалом. Про це пишуть The Guardian та Ansa, передає УНН.

Деталі

Карло Акутіс, який народився в Лондоні, але практично все життя провів в Італії з Лондону, був комп'ютерним вундеркіндом та допомагав поширювати римо-католицьке вчення в Інтернеті. Він помер у 2006 році в Монці у віці п'ятнадцяти років через ускладнення лейкемії.

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Протягом свого життя, серед іншого, Акутіс створив і керував веб-сайтами своєї школи та парафії, а також заснував веб-сайт, де намагався документувати всі євхаристійні чуда, про які повідомлялося. Проект був запущений всього за кілька днів до його смерті і з тих пір був перекладений на кілька інших мов. За свою діяльність він також отримав звання Influencer of God.

Молодого чоловіка беатифікував Папа Франциск 10 жовтня 2020 року.

Перше чудо, яке йому приписують, стосувалося зцілення Матеуса, шестирічного бразильського хлопчика, який страждав на кільцеву підшлункову залозу - рідкісну вроджену аномалію, яку можна було виправити лише хірургічним шляхом. Через свою хворобу Матеус був готовий поставити все на місце.

Коли він доторкнувся до реліквії Карла, то попросив ласки, щоб його більше не знудило. Так і сталося. Вада зникла, а підшлункова залоза повернулася до нормального стану.  "Миттєве, повне і тривале" зцілення, яке Медична консультація Конгрегації в справах святих визнала незрозумілим.

Друге чудо, яке призведе до проголошення святості Карло Акутіса вважається нез’ясовним фактом і сталося завдяки його заступництву, стосується дівчини з Коста-Ріки, студентки в Італії, яка перенесла операцію через травму голови до аварії.

У самий день нещасного випадку мати Валерії почала молитися до блаженного Карло Акутіса, просячи заступитися за зцілення її дочки. Вона відправляється в паломництво до Асижу, щоб помолитися біля гробу блаженного. Того ж дня у Валерії відновилося самовільне дихання, і стан молодої жінки поступово покращувався до повного одужання.

 – пишуть ЗМІ.
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Спеціальний підрозділ Католицької Церкви, який займається вивченням достовірності чудес, під назвою Медична рада Конгрегації в справах святих, розслідує твердження про чудесне одужання жінки з Коста-Рики після велосипедної аварії у Флоренції в 2022 році.

Довідка

У католицизмі люди можуть молитися до померлих людей, які, на їхню думку, перебувають на небесах, і просити, щоб вони говорили з Богом від їхнього імені, наприклад, щоб людина одужала від хвороби чи травми.

Якщо людина, про яку йдеться, несподівано одужує, це може бути класифіковано Ватиканом як чудо. Якщо померлій людині приписують два чудеса і схвалюють Папою Римським, то вона претендує на зарахування до лику святих.

В жовтні 2013 року Папа Франциск проголосив Карло Акутіса блаженним, що стало четвертим етапом процесу, щоб стати святим. Церемонія також визнала, що Акутіс увійшов на небеса і що люди можуть бути врятовані, молячись до нього.

Під час проповіді під час беатифікації кардинал Агостіно Валліні, папський легат для базилік Ассізі, сказав: "Карло використовував Інтернет для служіння Євангелію, щоб охопити якомога більше людей".

Папа Римський: Святий Престол готовий посприяти обміну всіх полонених між рф та Україною13.05.24, 10:13 • 30209 переглядiв

Доповнення

Карло Акутіс уособлює "святість повсякденного життя, тому що його життя було однією безперервною молитвою". Про це розповіла його мати Антонія Сальцано в інтерв'ю виданню Ansa.

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"Звичайний хлопчик, який відкрив своє серце Христу. І він зробив свою нормальність святою. Він був прихильником святого Франциска, любив його простоту і увагу до бідних".

Він не мав стигм, - додає Антонія, - або інших знаків, які характеризують святих. Його можна наслідувати, і він заохочує нас до цього 

- додає вона.
Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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