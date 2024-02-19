Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины

Латвия, Литва и Эстония осуждают намерения россии провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей МИД трех стран, пишет УНН.

Детали

В своем заявлении Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Тсахкна заявили, что российские выборы на оккупированных территориях грубо нарушают суверенитет Украины и международное право.

Мы не признаем и не будем признавать проведение таких выборов и их результатов на временно оккупированных и незаконно аннексированных россией территориях Украины. россия не имеет никаких законных оснований для таких действий. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства россии - говорится в заявлении, которое приводит МИД Эстонии.

Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях

Главы МИД стран Балтии отметили, что политическое руководство России и те, кто причастен к организации таких действий, будут нести ответственность за последствия.

Предстоящие президентские "выборы" в россии не будут ни свободными, ни честными. В условиях тотальных репрессий против оппозиции и независимых СМИ, при отсутствии достойных доверия альтернативных кандидатов и без международного мониторинга, эти выборы не будут иметь никакой демократической легитимности - отмечают министры Латвии, Литвы и Эстонии.

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В то же время в заявлении указано, что Эстония, Латвия и Литва и в дальнейшем будут выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности дипломатических представительств и их персонала в своих странах.

Напомним

российские оккупанты активно проводят подготовку к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки путина.

Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" Путина в "избирательном процессе" на захваченных территориях Украины.