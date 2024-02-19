Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины
Киев • УНН
Министры иностранных дел стран Балтии осудили планы России провести президентские "выборы" на оккупированных украинских территориях, заявив, что они нарушают суверенитет Украины и международное право.
Латвия, Литва и Эстония осуждают намерения россии провести президентские "выборы" на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в совместном заявлении руководителей МИД трех стран, пишет УНН.
Детали
В своем заявлении Кришьянис Кариньш, Габриэлюс Ландсбергис и Маргус Тсахкна заявили, что российские выборы на оккупированных территориях грубо нарушают суверенитет Украины и международное право.
Мы не признаем и не будем признавать проведение таких выборов и их результатов на временно оккупированных и незаконно аннексированных россией территориях Украины. россия не имеет никаких законных оснований для таких действий. Мы решительно осуждаем эти неприемлемые решения политического руководства россии
Украина призывает мир осудить незаконные выборы президента россии на оккупированных территориях12 февраля 2024, 16:45 • 24255 просмотров
Главы МИД стран Балтии отметили, что политическое руководство России и те, кто причастен к организации таких действий, будут нести ответственность за последствия.
Предстоящие президентские "выборы" в россии не будут ни свободными, ни честными. В условиях тотальных репрессий против оппозиции и независимых СМИ, при отсутствии достойных доверия альтернативных кандидатов и без международного мониторинга, эти выборы не будут иметь никакой демократической легитимности
Дополнение
В то же время в заявлении указано, что Эстония, Латвия и Литва и в дальнейшем будут выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности дипломатических представительств и их персонала в своих странах.
Напомним
российские оккупанты активно проводят подготовку к проведению псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь привлечь местных жителей к организации фиктивного "голосования" для демонстрации якобы поддержки путина.
Оккупационная администрация планирует привлечь военных рф к так называемым "выборам", чтобы продемонстрировать "большую поддержку" Путина в "избирательном процессе" на захваченных территориях Украины.
Латвия, Литва и Эстония осудили планы рф по проведению президентских "выборов" на оккупированных территориях Украины
Министры иностранных дел стран Балтии осудили планы России провести президентские "выборы" на оккупированных украинских территориях, заявив, что они нарушают суверенитет Украины и международное право.
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