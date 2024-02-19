Латвія, Литва та Естонія засудили плани рф щодо проведення президентських "виборів" на окупованих територіях України
Київ • УНН
Міністри закордонних справ країн Балтії засудили плани росії провести президентські "вибори" на окупованих українських територіях, заявивши, що вони порушують суверенітет України та міжнародне право.
Латвія, Литва та Естонія засуджують наміри росії провести президентські "вибори" на окупованих територіях України. Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС трьох країн, пише УНН.
Деталі
У своїй заяві Кріш’яніс Каріньш, Габріелюс Ландсбергіс і Маргус Тсахкна заявили, що російські вибори на окупованих територіях грубо порушують суверенітет України та міжнародне право.
Ми не визнаємо і не визнаватимемо проведення таких виборів та їхніх результатів на тимчасово окупованих та незаконно анексованих росією територіях України. Росія не має жодних законних підстав для таких дій. Ми рішуче засуджуємо ці неприйнятні рішення політичного керівництва росії
Україна закликає світ засудити незаконні вибори президента росії на окупованих територіях12.02.24, 18:45 • 26148 переглядiв
Очільники МЗС країн Балтії зазначили, що політичне керівництво Росії і ті, хто причетний до організації таких дій, будуть нести відповідальність за наслідки.
Майбутні президентські "вибори" в Росії не будуть ані вільними, ані чесними. В умовах тотальних репресій проти опозиції та незалежних ЗМІ, за відсутності гідних довіри альтернативних кандидатів і без міжнародного моніторингу, ці вибори не матимуть жодної демократичної легітимності
Доповнення
Водночас у заяві вказано, що Естонія, Латвія та Литва і надалі виконуватимуть свої міжнародні зобов'язання щодо забезпечення безпеки дипломатичних представництв та їх персоналу с своїх країнах.
Нагадаємо
російські окупанти активно проводять підготовку до проведення псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись залучити місцевих жителів до організації фіктивного "голосування" для демонстрації нібито підтримки путіна.
Окупаційна адміністрація планує залучити військових рф до так званих "виборів", аби продемонструвати "велику підтримку" путіна у "виборчому процесі" на захоплених територіях України.