Латвии и региону важно, чтобы не был смещен фокус с Украины – премьер-министр

Для Латвии и региона важно, чтобы фокус с Украины не смещался, заявила журналистам премьер-министр Эвика Силиня по прибытии в столицу Бельгии на встречу стран Евросоюза (ЕС), проходящую в Брюсселе, и их глав. Об этом сообщает Delfi, пишет УНН.

Детали

Она подчеркнула, что позиция Латвии относительно санкций против России всегда была жесткой, и страна стремится к тому, чтобы также был принят 18-й пакет санкций ЕС против государства-агрессора. В частности, для Латвии важно, чтобы под санкции попали суда, используемые для деятельности так называемого российского "теневого флота", а также чтобы замороженные финансовые активы России оставались заблокированными.

Очень важно для нашего региона и для Латвии, чтобы внимание не смещалось с Украины - подчеркнула премьер.

Об этом она также написала в четверг на платформе "X". Силиня отметила, что в войне, развязанной Россией, Украина защищает не только свою свободу, но и нашу безопасность и общие ценности. "Для меня важно, что мы в Европе едины и оказываем реальную поддержку Украине. Необходимо четко дать России понять, что давление не ослабнет, пока не будет достигнут справедливый и устойчивый мир", - заявила Силиня.

Кроме того, она особо подчеркнула, что усиление восточной границы является одним из ее приоритетов на переговорах с европейскими лидерами в Брюсселе. Латвия вместе с Эстонией, Литвой и Польшей уже подготовила общее письмо с целью решения вопросов безопасности на внешних границах.

Напомним

Лидеры Европейского Союза не достигли согласия относительно 18-го пакета санкций против россии. Словакия выступила против, что привело к откладыванию обсуждений.