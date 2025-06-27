Латвії та регіону важливо, щоб не був зміщений фокус з України - прем’єрка

Латвії та регіону важливо, щоб не було зміщено фокусу з України, заявила журналістам прем'єр-міністр Евіка Силіня після прибуття до столиці Бельгії на зустріч країн Євросоюзу (ЄС), що проходить у Брюсселі, та їх глав. Про це повідомляє Delfi, пише УНН.

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Вона наголосила, що позиція Латвії щодо санкцій проти росії завжди була жорсткою, і країна прагне, щоб також 18-й пакет санкцій ЄС проти держави-агресора був ухвалений. Зокрема, для Латвії важливо, щоб під санкції потрапили судна, які використовуються для діяльності так званого російського "тіньового флоту", а також щоб заморожені фінансові активи Росії залишалися заблокованими.

Дуже важливо для нашого регіону й для Латвії, щоб увага не зміщувалася з України - наголосила прем’єрка.

Про це вона також написала у четвер на платформі "X". Сіліня зазначила, що у війні, розв’язаній росією, Україна захищає не лише свою свободу, але й нашу безпеку та спільні цінності. "Для мене важливо, що ми в Європі єдині й надаємо реальну підтримку Україні. Необхідно чітко дати Росії зрозуміти, що тиск не послабиться, доки не буде досягнуто справедливого і стійкого миру", - заявила Сіліня.

Крім того, вона особливо підкреслила, що посилення східного кордону є одним із її пріоритетів на переговорах із європейськими лідерами в Брюсселі. Латвія разом з Естонією, Литвою та Польщею вже підготувала спільного листа з метою вирішення питань безпеки на зовнішніх кордонах.

Нагадаємо

Лідери Європейського Союзу не досягли згоди щодо 18-го пакета санкцій проти росії. Словаччина виступила проти, що призвело до відкладення обговорень.