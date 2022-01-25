Критическое падение украинских евробондов: как объясняется и почему экономисты не бьют тревогу

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. По данным американского издания Bloomberg, украинские рынки заметно просели с начала года на фоне угрозы внешней агрессии. УНН решил пообщаться с ведущими украинскими экспертами и выяснить, критична ли ситуация и каковы прогнозы на финансовое будущее страны.

Детали

Экономический эксперт Андрей Новак объясняет, что финансовые рынки, в частности фондовые рынки, — это наиболее чувствительный финансово-экономический орган, реагирующий на любые, даже чисто психологические факторы. Такие факторы, в свою очередь, сейчас срабатывают отнюдь не в пользу Украины и ее ценных бумаг, как и не в пользу национальной валюты. В данном случае психологический фактор — это скопление российских войск у украинской границы и медийные сообщения о полномасштабном вторжении.

“И вот этот психологический фактор сейчас работает. Он так же перестанет работать, когда в той или иной форме, скажем, начнет ли скопление войск уменьшаться, будут ли какие-то политические, дипломатические договоренности о каких-то переговорах. Одним словом, когда градус напряжения спадет, то и финансовые рынки в пользу украинских ценных бумаг и в пользу гривни также восстановятся... И стоимость украинских гособлигаций возрастет, и уменьшится процент по ним, по уплате, и восстановится, стабилизируется курс гривны”, — отметил Новак.

По его словам, такие меры, как, в частности, созыв заседания СНБО или заявления Президента, могут повлиять на ситуацию.

“Любые заявления успокаивающие, призывающие не паниковать и не поддаваться информационной атаке, потому что мы понимаем, что сейчас происходит информационная атака со стороны России о нагнетании обстановки, цель которой — внутренняя дестабилизация, экономическая и даже политическая. Отчасти, надо признать, что эта информационная атака сработала. В частности, в экономике на финансовых рынках”, — считает эксперт.

В то же время, по его мнению, ситуация “тревоги” на финансовых рынках достигла своего пика.

“Я думаю, что даже если просто процесс неопределенности будет затягиваться, то с пика мы все-таки будем идти вниз по градусу напряжения, и будет постепенно или просто привыкание к этой ситуации постоянного скопления российских войск и тому подобное. Я думаю, что сейчас важно, чтобы свое громкое слово говорили военные. В частности, о том, что такого скопления войск абсолютно недостаточно для широкомасштабной атаки на территорию Украины”, — говорит экономист.

Он подчеркнул, что для реального полномасштабного нападения на Украину России понадобится по меньшей мере втрое больше военных, чем тех 120 тыс. солдат, которые сейчас стянули к украинской границе.

Член Экономического дискуссионного клуба, международный эксперт, экономист Игорь Гарбарук считает, что фондовые рынки очень сильно завязаны на тех или иных сообщениях в информационном пространстве, равно как и на глобальных рынках.

“Эскалация геополитической ситуации напрямую влияет на вопросы фондовых рынков и на вопросы оценки ценных бумаг государства Украины. Соответственно, выход инвесторов из наших ценных бумаг как раз и связан с тем психологическим фактором, той коммуникацией, которая идет на уровне практически всего мира. Это не просто какая-то внутренняя проблематика Украины, которая обсуждается только здесь. Это большая проблема, в которой полностью на сегодняшний день завязаны и европейские страны, и США и все те, кто болеет за судьбу Украины”, — отметил Гарбарук.

Он напомнил и о сообщении, что “определенные посольства некоторых стран” отзывают своих дипломатов или рекомендуют их семьям покинуть страну — это также напрямую влияет на оценку государственных ценных бумаг Украины.

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С другой стороны, мы понимаем, есть сообщения о том, что Великобритания, Чехия, другие страны передают оружие или дают определенные преференции на приобретение этого оружия Украине.

“То, что государство накапливает определенные военные ресурсы, означает что государство что? Готовится к определенным конфликтам или военным событиям. Я был бы очень удивлен, если бы инвестор в такой ситуации сказал: круто, давайте скупать ценные бумаги государства. Хотя на самом деле, есть высокорисковые инвесторы, которые, пользуясь такой ситуацией, могут вообще за бесценок скупать государственные и другие ценные бумаги. Поэтому на самом деле эта геополитическая ситуация напрямую влияет на ситуацию ценных бумаг государства Украины. И потому та ситуация, которая происходит на фондовых рынках сегодня, она, к сожалению, абсолютно нормальная, если можно такое слово употребить”, — отметил экономист.

С другой стороны, он отметил, что как только напряженная геополитическая ситуация вокруг Украины изменится — начнет выравниваться и ситуация на фондовых рынках. Однако добавил, что “падать легко, подниматься гораздо труднее”.

“Здесь вопрос и в дипломатических инструментах, а уже потом — правительство Украины должно создать экономические инструменты, экономические стимулы для привлечения инвестиций. Опять же, я бы очень не советовал правительству Украины надеяться на иностранных инвесторов. Я все же считаю, что в большей степени необходимо работать с внутренними инвесторами. Когда внешним инвесторам покажут, что у нас есть усилия со стороны правительства для внутренных инвесторов, и внутренние инвесторы ценятся, они в уважении перед государством и государство их поддерживает, тогда внешние инвестиции так же придут”, — говорит эксперт.

Соглашается он и с тем, что ситуация либо уже пиковая, либо к ней приближается.

“Ситуация или пиковая, или близкая к пику, и я думаю, что будет идти улучшение — то есть будет снижаться градус этой опасности, будет снижаться градус негативного психологического фактора, который влияет на и на международных инвесторов, и даже на бытовом уровне”, — сказал собеседник, отметив, что свой негативный вклад в ситуацию вносят и многочисленные сообщения об опасности от СМИ.

Советник Президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко уверен, если речь идет о ситуации, сложившейся на внешних рынках, то нужно говорить о трех группах факторов, влияющих на ситуацию.

“Первая группа — это системные факторы, влияющие на все финансовые рынки, независимо от страны, о которой мы с вами говорим. И эта ситуация вызвана в первую очередь теми ожиданиями, которые есть на внешних финансовых рынках по поводу возможных изменений в монетарной политике США. Общее ожидание, которое есть сейчас в мире, заключается в том, что США будут менять собственную монетарную политику и переходить в так называемый жесткий режим”, — говорит Устенко.

По его словам, если США перейдут к более жесткой политике — в этот период времени будет наблюдаться повышение ставок по суверенному долгу Соединенных Штатов и соответственно по суверенному долгу остальных стран. И также, утверждает советник, это особенно скажется на странах с развивающимися так называемыми рынками.

“Украина относится к развивающимся рынкам, и это означает дополнительные вызовы. Эти дополнительные вызовы означают, что привлечение капитала будет затруднено, соответствующее финансирование дефицитов государственных бюджетов будет затруднено. Соответственно и то, что сейчас мы находимся на новой волне удорожания на всех сырьевых рынках, как следствие этих изменений, тоже будет влиять на развитие всех стран мира и Украины в частности. То есть, это первая группа так называемых системных рисков, которые сложились сейчас на внешне-экономическом контуре”, — говорит Устенко.

Второй группой рисков он назвал информацию о военной угрозе Украине со стороны Российской Федерации.

“Эта угроза, которая широко тиражируется всеми СМИ, точно не добавляет Украине, и в соответствии с этим возможности по привлечению капитала на мировых рынках для нас уменьшаются даже по сравнению со странами, относящимися к странам из нашей группы — с развивающимися рынками”, — сказал собеседник.

Специалист утверждает, что при наличии такого негативного фона идет рост “премий” как дополнительной платы за риск, крайне негативно влияющий на Украину.

“Поэтому не удивительно, что мы с вами наблюдаем, что образовалась такая ситуация по отношению к европейским бондам Украины на мировом рынке. Кстати, это касается всех наших ценных бумаг, которые есть на мировом рынке. Кроме суверенных бондов, есть еще так называемые VRI — варранты, которые были выпущены еще во времена министра финансов Яресько — там такая же ситуация наблюдается... и реагирование на эту ситуацию — это в первую очередь проводимая в Украине дипломатическая работа, это во-первых. И во-вторых — это создание соответствующей подушки финансовой безопасности для Украины в плане получения дополнительной финансовой поддержки от международных институтов стран-партнеров”, — говорит советник Президента.

Он упомянул о 1,2 млрд евро, анонсированных для Украины Еврокомиссией.

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Он сообщил об ожиданиях интенсификации переговоров с МВФ, а также возможностях по привлечению финансового ресурса со стороны других стран, в частности Канады, ранее анонсировавшей такую ​​поддержку.

“Третье, почему мы имеем такую ​​ситуацию — это информационный фон, который сейчас существует в Украине и который раздувается разными политическими игроками. Их задача — не столько обсуждать проблемы, связанные с безопасностью и экономикой. Они пытаются заработать в любой ситуации дополнительные политические баллы. И это также негативно влияет на информационное поле внутри страны и снаружи”, — отметил Устенко.

“Это три группы существующих причин. Все же я бы базировался на том, о чем вчера заявил глава государства в своем обращении к нации, где он четко сказал, что ситуация полностью под контролем, мы понимаем угрозы, разрабатываем разные сценарии развития событий и нашего реагирования на эти события. С этой точки зрения я бы считал, что ситуация очень сложная, но она контролируемая”, — добавил он.

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