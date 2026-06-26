российское руководство думает над тем, как набрать свежее "пушечное мясо" для захватнической войны против Украины, при этом не спровоцировать бунт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Вместо этого в стране-агрессоре устраиваются уличные облавы, а мужчин в регионах под пытками заставляют подписывать военные контракты. Таким образом, кремль проверяет реакцию общества.

По данным разведки, главным полигоном для этого эксперимента сейчас стали пенза и пензенская область.

Схема работает в традиционном российском стиле: крепкие молодые люди без каких-либо опознавательных знаков хватают одиноких прохожих у ТЦ или парков, бьют и силой заталкивают в машины для того, чтобы они подписали контракт с минобороны. Для тех, кто пытается качать права или отказывается воевать, расплата жестче - пытки. Родственники задержанных тревожатся: в отделах полиции и военкоматах россиян бьют и шантажируют. Сценарий отработан - либо ты подписываешь контракт, либо тебя все равно привезут в окопы без сознания, либо прямо сейчас подкинут наркотики и посадят на огромный срок