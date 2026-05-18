кремль повторил, что мирный процесс с Украиной "на паузе", но якобы "ожидает его возобновления"

кремль заявляет, что мирный процесс с Украиной "на паузе", но россия "ожидает его возобновления", о чем, как сообщают росСМИ, заявил пресс-секретарь кремля дмитрий песков, пишет УНН.

"В настоящее время мирный процесс (по Украине) находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен", - сказал песков.

"И мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия в этой связи и посреднические усилия", - добавил песков.

Он также цинично заявил, что удары вс рф "наносятся только по военным или околовоенным объектам".

песков также назвал "нагнетанием напряженности" предупреждения о том, что россия может готовиться к дальнейшей эскалации с привлечением беларуси, открыв еще один фронт против Украины или атакуя страну НАТО. При этом песков заявил, что "беларусь, да, это наш союзник. У нас союзное государство с беларусью. Но это суверенное государство".

Ранее в апреле песков уже говорил, что переговоры поставлены на паузу, но тогда указывал, что контакты с США продолжаются.