Король Нидерландов пообщался с украинскими военными, которые тренируются в Британии

Король Нидерландов Виллем-Александр во время поездки в Великобританию посетил полигон, где проходят учения военные Вооруженных Сил Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на страницу монарха в сети X.

Операция "Интерфлекс" готовит украинских новобранцев к службе в армии. Нидерланды вносят свой вклад, включая обучение меткой стрельбе, медицинскому обслуживанию и военному праву. Король посетил операцию в Англии и пообщался с инструкторами и украинскими военнослужащими - говорится в сообщении.

Как отмечается, Нидерланды присоединились к операции "Интерфлекс" по учениям украинских военных в сентябре 2022 года. Кроме Нидерландов и Великобритании, тренировки проводят Норвегия, Канада, Дания, Финляндия, Швеция и другие.

Сообщается, что до 2023 года обучение прошли около 34 500 украинских военных. В этом году планируют подготовить еще 1600 защитников из Украины.

Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных