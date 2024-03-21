Сырский созвонился с начальником штаба войск Франции: обсудили ситуацию на фронте и тренировки украинских военных

Главнокомандующий ВСУ Александр Сирский обсудил с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Франции Тьери Бюркаром ситуацию на поле боя и помощь по подготовке украинских бойцов на территории Франции, передает УНН.

Детали

Провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных Сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром, проинформировал о ситуации на поле боя. В частности, о том, что на данный момент Силам обороны Украины удалось стабилизировать обстановку на Востоке Украины - сообщил Сырский в Telegram.

Он поблагодарил правительство Франции и французский народ за постоянную и последовательную поддержку Украины.

"Отдельно выразил благодарность за оказанную помощь по подготовке украинских военнослужащих на территории Франции", - добавил Сырский.

Дополнение

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, президент Франции Эммануэль Макрон говоря о введении войск в Украину лишь хотел сказать, что есть возможность обучения украинских солдат непосредственно в Украине, а не за ее пределами.