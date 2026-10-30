"Конвой вскоре отправится в город": Мелания Трамп рассказала о гуманитарной миссии в оккупированные Олешки
Киев • УНН
Маршруты к Олешкам разминировали, гуманитарный конвой готовится к выезду. Жителям доставят еду, воду, лекарства и другую помощь.
Первая леди США Мелания Трамп рассказала о подготовке гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки Херсонской области. Об этом сообщает УНН.
Детали
По ее словам, разминирование маршрутов уже завершено, а конвой вскоре отправится в город.
Операции по разминированию завершены, а подготовка к гуманитарной миссии находится на завершающей стадии. Все определенные маршруты, совместно установленные Украиной и Россией, расчищены для безопасного проезда. Колонна вскоре прибудет в Олешки, чтобы доставить еду, питьевую воду, лекарства и другую необходимую помощь жителям города
Напомним
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарный конвой прибудет в центральную больницу Олешек. Люди, желающие выехать, смогут сделать это до 14:00 пятницы. Раздача гуманитарной помощи планируется после 14:30.
Делегация Украины, США и россии прибыла в пункт доставки помощи в Олешки - Арахамия29.10.26, 19:11 • 22147 просмотров