"Конвой незабаром вирушить до міста": Меланія Трамп розповіла про гуманітарну місію до окупованих Олешків

Перша леді США Меланія Трамп розповіла про підготовку гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області. Про це повідомляє УНН.

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За її словами, розмінування маршрутів уже завершили, а конвой незабаром вирушить до міста.

Операції з розмінування завершено, а підготовка до гуманітарної місії перебуває на завершальній стадії. Усі визначені маршрути, спільно встановлені Україною та росією, розчищені для безпечного проїзду. Колона незабаром прибуде до Олешків, щоб доставити їжу, питну воду, ліки та іншу необхідну допомогу мешканцям міста - написала Меланія Трамп у соцмережі Х.

Нагадаємо

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гумконвой прибуде до центральної лікарні Олешків. Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00 п'ятниці. Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.

Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія