"Конвой незабаром вирушить до міста": Меланія Трамп розповіла про гуманітарну місію до окупованих Олешків
Київ • УНН
Маршрути до Олешків розмінували, гуманітарний конвой готується до виїзду. Мешканцям доставлять їжу, воду, ліки та іншу допомогу.
Перша леді США Меланія Трамп розповіла про підготовку гуманітарної місії до тимчасово окупованих Олешків Херсонської області. Про це повідомляє УНН.
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За її словами, розмінування маршрутів уже завершили, а конвой незабаром вирушить до міста.
Операції з розмінування завершено, а підготовка до гуманітарної місії перебуває на завершальній стадії. Усі визначені маршрути, спільно встановлені Україною та росією, розчищені для безпечного проїзду. Колона незабаром прибуде до Олешків, щоб доставити їжу, питну воду, ліки та іншу необхідну допомогу мешканцям міста
Нагадаємо
Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що гумконвой прибуде до центральної лікарні Олешків. Люди, які бажають виїхати, зможуть це зробити до 14:00 п'ятниці. Роздача гуманітарної допомоги планується після 14:30.
Делегація України, США та росії прибула до пункту доставки допомоги в Олешки - Арахамія 29.10.26, 19:11 • 21679 переглядiв