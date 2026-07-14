Консультации по новому правительству продолжаются, ситуация с министром обороны "пока абсолютно неопределенная" - нардеп

Идут консультации будущего Премьер-министра с кандидатами на должности будущих министров, Президент также будет проводить консультации, которые продлятся и завтра, 15 июля, так что многое может измениться, в том числе и по министру обороны ситуация пока абсолютно неопределенная, сообщил нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.

По будущим министрам - на данный момент идут консультации будущего Премьера с кандидатами. Сегодня поздно вечером Президент будет проводить консультации и завтра целый день - написал Железняк.

Итак, подчеркнул нардеп, "многое из раскладов и фамилий изменится".

"В том числе, и по министру обороны ситуация пока абсолютно неопределенная. Все, кто пишут, что решение принято в ту или иную сторону, немного не понимают процесс", - указал Железняк.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".

Основным кандидатом на должность Премьер-министра Украины вместо Юлии Свириденко называют главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого.

Свириденко может отказаться от должности посла в США - нардеп

14 июля парламентский комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал заявление об отставке Юлии Свириденко с должности Премьер-министра, далее - голосование в зале парламента.