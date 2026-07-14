Консультации по новому правительству продолжаются, ситуация с министром обороны "пока абсолютно неопределенная" - нардеп
Киев • УНН
Будущий премьер проводит консультации с кандидатами на министерские должности. Президент также присоединится к переговорам, которые продлятся и 15 июля.
Идут консультации будущего Премьер-министра с кандидатами на должности будущих министров, Президент также будет проводить консультации, которые продлятся и завтра, 15 июля, так что многое может измениться, в том числе и по министру обороны ситуация пока абсолютно неопределенная, сообщил нардеп Ярослав Железняк в соцсетях, пишет УНН.
По будущим министрам - на данный момент идут консультации будущего Премьера с кандидатами. Сегодня поздно вечером Президент будет проводить консультации и завтра целый день
Итак, подчеркнул нардеп, "многое из раскладов и фамилий изменится".
"В том числе, и по министру обороны ситуация пока абсолютно неопределенная. Все, кто пишут, что решение принято в ту или иную сторону, немного не понимают процесс", - указал Железняк.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабинета министров Украины и отставку Юлии Свириденко, а также предложил ей "возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером".
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