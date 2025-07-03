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ЕС может принять 18-й пакет санкций против россии в ближайшее время

Киев • УНН

 • 790 просмотра

Европейский Союз может вскоре принять 18-й пакет санкций против России. Словакия получила от Еврокомиссии гарантии относительно постепенного отказа от российских энергоносителей до 2027 года, что устраняет препятствия для утверждения новых ограничений.

ЕС может принять 18-й пакет санкций против россии в ближайшее время

Следующий, 18-й пакет санкций Европейского Союза против РФ может быть вскоре принят. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в социальной сети Х (Twitter), передает УНН.

Детали

По словам Йозвяка, Братислава сегодня, 3 июля, получила от Еврокомиссии гарантии относительно постепенного отказа от российских энергоносителей до 2027 года.

Благодаря достигнутому компромиссу, ЕС теперь может оперативно утвердить новый пакет ограничений против государства-агрессора, направленных на усиление экономического давления.

"Словакия, похоже, получила нужные ей заверения от Европейской комиссии относительно постепенного отказа от российской энергетики до 2027 года".

"Это может привести к принятию следующего пакета санкций (18-го) против России уже в скором времени", – добавил он.

Редактор "Радио Свобода" отметил, что Венгрия, которая традиционно тормозит принятие решений в поддержку Украины на уровне ЕС – пока не высказывала открытых возражений относительно нового пакета санкций.

Напомним

Утверждение 18-го пакета санкций ЕС против России откладывается. Венгрия и Словакия блокируют ограничения, требуя гарантий поставок газа, а США не спешат со снижением ценового порога на российскую нефть.

18-й пакет санкций Евросоюза против россии будет принят в ближайшее время - Сибига30.06.25, 13:22 • 983 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Радио Свобода
Европейская комиссия
Европейский Союз
Словакия
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина
Tesla
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