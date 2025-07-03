ЄC може ухвалити 18-й пакет санкцій проти росії найближчим часом

Наступний, 18 пакет санкцій Європейського Союзу проти рф може бути незабаром ухвалений. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своїй сторінці у соціальній мережі Х (Twitter), передає УНН.

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За словами Джозвяка, Братислава сьогодні, 3 липня отримала від Єврокомісії гарантії щодо поступової відмови від російських енергоносіїв до 2027 року.

Завдяки досягнутому компромісу, ЄС тепер може оперативно затвердити новий пакет обмежень проти держави-агресора, спрямованих на посилення економічного тиску.

"Словаччина, схоже, отримала потрібні їй запевнення від Європейської комісії щодо поступової відмови від російської енергетики до 2027 року".

"Це може призвести до ухвалення наступного пакета санкцій (18-го) проти Росії вже незабаром", – додав він.

Редактор "Радіо Свобода" зазначив, що Угорщина, яка традиційно гальмує ухвалення рішень на підтримку України на рівні ЄС – наразі не висловлювала відкритих заперечень щодо нового пакета санкцій.

Нагадаємо

Затвердження 18-го пакету санкцій ЄС проти росії відкладається. Угорщина та Словаччина блокують обмеження, вимагаючи гарантій поставок газу, а США не поспішають зі зниженням цінового порогу на російську нафту.

18-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії юуде прийнятий найближчим часом - Сибіга