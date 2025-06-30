18-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії юуде прийнятий найближчим часом - Сибіга
Київ • УНН
Європейський Союз незабаром ухвалить 18-й пакет санкцій проти росії. Україна також очікує сильних санкційних кроків від США, зокрема законопроекту Ліндсі Грема.
Найближчим часом має бути ухвалений 18-ий пакет санкцій Європейського Союзу проти росії. Також України сподівається на санкційний тиск з боку Сполучених Штатів, зокрема на законопроєкти Ліндсі Грема, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою МЗС Німеччини Йоганн Вадефулем, повідомляє УНН.
Деталі
Дякуємо німецькій стороні за найбільш активне просування 18 санкційного пакету Європейського Союзу. Він повинен бути ухвалений найближчим часом, ми дуже на це розраховуємо. Наші партнери вводять санкції проти росії не лише для підтримки України, але і для самих себе, щоб позбавити російську воєнну машину ресурсів і захистити Європу
За його словами, Україна сподівається на посилення санкційного тиску на росію з боку Сполучених Штатів.
Дякую Німеччині за позицію щодо Північних потоків. Погоджуємося, що газова залежність від росії має назавжди залишитися в минулому. Тиск на росію має бути скоординований з обох сторін Атлантики. Ми сподіваємося на ухвалення сильних санкційних кроків від США, зокрема законопроєкт Ліндсі Грема. Такі кроки сприятимуть мирному процесу, а не перешкоджатимуть йому
Доповнення
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль підтвердив подальшу участь Німеччини у зміцненні ППО України. Німеччина також надасть 9 мільярдів євро та фінансуватиме далекобійне озброєння.