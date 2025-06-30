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18-й пакет санкций Евросоюза против россии будет принят в ближайшее время - Сибига

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Европейский Союз вскоре примет 18-й пакет санкций против России. Украина также ожидает сильных санкционных шагов от США, в частности законопроекта Линдси Грэма.

18-й пакет санкций Евросоюза против россии будет принят в ближайшее время - Сибига

В ближайшее время должен быть принят 18-й пакет санкций Европейского Союза против России. Также Украина надеется на санкционное давление со стороны Соединенных Штатов, в частности на законопроекты Линдси Грэма, сказал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Йоганном Вадефулем, сообщает УНН.

Детали

Благодарим немецкую сторону за наиболее активное продвижение 18-го санкционного пакета Европейского Союза. Он должен быть принят в ближайшее время, мы очень на это рассчитываем. Наши партнеры вводят санкции против России не только для поддержки Украины, но и для самих себя, чтобы лишить российскую военную машину ресурсов и защитить Европу

- отметил глава МИД.

По его словам, Украина надеется на усиление санкционного давления на Россию со стороны Соединенных Штатов.

Спасибо Германии за позицию по Северным потокам. Соглашаемся, что газовая зависимость от России должна навсегда остаться в прошлом. Давление на Россию должно быть скоординировано с обеих сторон Атлантики. Мы надеемся на принятие сильных санкционных шагов от США, в частности законопроект Линдси Грэма. Такие шаги будут способствовать мирному процессу, а не препятствовать ему

- сообщил Сибига.

Дополнение

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль подтвердил дальнейшее участие Германии в укреплении ПВО Украины. Германия также предоставит 9 миллиардов евро и будет финансировать дальнобойное вооружение.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
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