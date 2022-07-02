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13:44 • 3415 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 17389 просмотра

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Компания Samsung объявила о начале производства 3-нанометровых чипов

Компания Samsung объявила о начале производства 3-нанометровых чипов

Киев • УНН

 • 159537 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Компания Samsung объявила о начале производства чипов на базе 3-нанометрового технологического узла с применением транзисторов Gate-All-Around (GAA). Об этом говорится в сообщении компании, передает УНН.

Детали

Как ожидается, использование новых технологий повысит эффективность энергопотребления путем снижения уровня питающего напряжения, а также улучшит производительность работы микрочипов, поскольку они будут меньше, мощнее и эффективнее.

Их собираются использовать в высокопроизводительных вычислительных приложениях, а затем внедрят в смартфоны и другие гаджеты.

Как отмечается, эти технологии позволяют снизить энергопотребление на 45%, повысить производительность на 23% и уменьшить площадь поверхности микрочипа на 16% по сравнению с 5-нонаметровым.

Напомним 

Австралийский регулятор по вопросам конкуренции заявил, что суд обязал местное подразделение Samsung Electronics заплатить штраф в размере 9,65 млн долларов за девять обманчивых объявлений о водонепроницаемости некоторых из их смартфонов.

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