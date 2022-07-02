Компанія Samsung оголосила про початок виробництва 3-нанометрових чипів

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Як очікується, використання нових технологій підвищить ефективність енергоспоживання шляхом зниження рівня напруги живлення, а також покращить продуктивність роботи мікрочіпів, оскільки вони будуть меншими, потужнішими та ефективнішими.

Їх збираються використовувати у високопродуктивних обчислювальних додатках, а пізніше впровадять у смартфони та інші ґаджети.

Як зазначається, ці технології дають змогу знизити енергоспоживання на 45%, підвищити продуктивність на 23% і зменшити площу поверхні мікрочіпа на 16% в порівнянні з 5-нонаметровим.

Нагадаємо

Австралійський регулятор з питань конкуренції заявив, що суд зобов’язав місцевий підрозділ Samsung Electronics сплатити штраф у розмірі 9,65 млн доларів за дев’ять оманливих оголошень про водонепроникність деяких із їх смартфонів.