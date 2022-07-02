Компанія Samsung оголосила про початок виробництва 3-нанометрових чипів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Компанія Samsung оголосила про початок виробництва чипів на базі 3-нанометрового технологічного вузла із застосуванням транзисторів Gate-All-Around (GAA). Про це йдеться у повідомленні компанії, передає УНН.
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Як очікується, використання нових технологій підвищить ефективність енергоспоживання шляхом зниження рівня напруги живлення, а також покращить продуктивність роботи мікрочіпів, оскільки вони будуть меншими, потужнішими та ефективнішими.
Їх збираються використовувати у високопродуктивних обчислювальних додатках, а пізніше впровадять у смартфони та інші ґаджети.
Як зазначається, ці технології дають змогу знизити енергоспоживання на 45%, підвищити продуктивність на 23% і зменшити площу поверхні мікрочіпа на 16% в порівнянні з 5-нонаметровим.
Нагадаємо
Австралійський регулятор з питань конкуренції заявив, що суд зобов’язав місцевий підрозділ Samsung Electronics сплатити штраф у розмірі 9,65 млн доларів за дев’ять оманливих оголошень про водонепроникність деяких із їх смартфонів.