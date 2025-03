Бывший президент США Джимми Картер перенес операцию

94-летний Картер отправлялся на охоту на диких индеек, однако упал у себя дома в городе Плейнс, штат Джорджия. Операция прошла успешно. С бывшим президентом находится его жена Розалин.

При этом Картер сказал, что его самым большим опасением является то, что сезон охоты на индеек заканчивается на этой неделе, а он еще не достиг своего лимита по отстрелу птиц. Он также выразил надежду, что штат Джорджия позволит ему перенести неиспользованный лимит на следующий год.

Джимми Картер родился 1 октября 1924 года в Плейнсе. В 1977 году он стал 39-м президентом США от Демократической партии. При нем Соединенные Штаты и СССР подписали Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ). В 2002 году он получил Нобелевскую премию мира. В 2015 году Картер излечился от рака головного мозга.

Statement from The Carter Center on President Carter’s Health pic.twitter.com/9vhamJ9Vgk

— The Carter Center (@CarterCenter) 13 мая 2019

Как отмечал УНН, Джимми Картер побил рекорд долголетия среди президентов США.