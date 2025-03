Колишній президент США Джиммі Картер переніс операцію

94-річний Картер вирушав на полювання на диких індичок, проте впав у себе вдома в місті Плейнс, штат Джорджія. Операція пройшла успішно. З колишнім президентом знаходиться його дружина Розалін.

При цьому Картер сказав, що його найбільшим побоюванням є те, що сезон полювання на індиків закінчується на цьому тижні, а він ще не досяг свого ліміту по відстрілу птахів. Він також висловив надію, що штат Джорджія дозволить йому перенести невикористаний ліміт на наступний рік.

Джиммі Картер народився 1 жовтня 1924 року в Плейнсі. У 1977 році він став 39-м президентом США від Демократичної партії. При ньому Сполучені Штати і СРСР підписали Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО). У 2002 році він отримав Нобелівську премію миру. У 2015 році Картер вилікувався від раку головного мозку.

