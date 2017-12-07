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Климкин обсудил с Курцом пути улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе

Климкин обсудил с Курцом пути улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 11567 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр иностранных дел Австрии, председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Себастьян Курц во время встречи на полях 24-го заседания совета министров ОБСЕ обсудили гуманитарную ситуацию на Донбассе и роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в деэскалации конфликта. Об этом председатель австрийского МИД написал в своем Twitter, передает УНН.

"Был рад увидеться с министром Климкиным на заседании ОБСЕ. Важно улучшить защиту гражданских лиц и гуманитарную ситуацию в регионе. Еще одним важным приоритетом австрийского председательства в ОБСЕ является дальнейшее укрепление Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Нарушения прекращения огня с обеих сторон должны прекратиться", - написал Курц.

Кроме того, на полях заседания Совета министров Курц также провел встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, во время которой они обсудили вопросы Украины.

"Сегодня Секретарь Тиллерсон и министр иностранных дел Австрии Курц обсудили нашу общую приверженность восстановлению суверенной территории Украины, борьбу с терроризмом и наши усилия, направленные на победу над ИД, а также Северную Корею во время встречи в Вене", - отметили в соцсети в Госдепе США.

Further strengthening the #OSCE Special Monitoring Mission has been another important priority of # osce17AUT . Ceasefire violations on both sides must stop. @AUT_OSCE @osce_smm 2/2 pic.twitter.com/NKfkbhAyXC

- Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 декабря 2017 г.

Напомним, в четверг во время выступления на заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Москва несет ответственность за усиление насилия на востоке Украины.

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