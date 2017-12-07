Клімкін обговорив із Курцом шляхи поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Австрії, голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Себастьян Курц під час зустрічі на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі і роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в деескалації конфлікту. Про це голова австрійського МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.