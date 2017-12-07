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Клімкін обговорив із Курцом шляхи поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі

Клімкін обговорив із Курцом шляхи поліпшення гуманітарної ситуації на Донбасі

Київ • УНН

 • 11568 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін та міністр закордонних справ Австрії, голова Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) Себастьян Курц під час зустрічі на полях 24-го засідання ради міністрів ОБСЄ обговорили гуманітарну ситуацію на Донбасі і роль Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в деескалації конфлікту. Про це голова австрійського МЗС написав у своєму Twitter, передає УНН.

“Був радий побачитись з міністром Клімкіним на засіданні ОБСЄ. Важливо поліпшити захист цивільних осіб і гуманітарну ситуацію в регіоні. Ще одним важливим пріоритетом австрійського головування в ОБСЄ є подальше зміцнення Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Порушення припинення вогню з обох сторін повинні припинитися”, — написав Курц.

Окрім того, на полях засідання ради міністрів Курц також провів зустріч з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном, під час якої вони також обговорили питання України.

“Сьогодні Секретар Тіллерсон та міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц обговорили нашу спільну відданість відновленню суверенній території України, боротьбу проти тероризму та наші зусилля, спрямовані на перемогу над ІД, а також Північну Корею під час зустрічі у Відні”, — зазначили в соцмережі у Держдепі США.

Further strengthening the #OSCE Special Monitoring Mission has been another important priority of #osce17AUT. Ceasefire violations on both sides must stop. @AUT_OSCE @osce_smm 2/2 pic.twitter.com/NKfkbhAyXC

— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 7 декабря 2017 г.

Нагадаємо, у четвер під час виступу на засіданні Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), Держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Москва несе відповідальність за посилення насильства на сході України.

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