Киевский мурал вошел в семерку лучших в мире за ноябрь

Мурал оказался на 7-й позиции, его авторка BKfoxx. Названно графити “Rise Up in the Dirt”, изображение основано на песне инди-поп-группы Voxtrot с тем же именем.

На первой позиции работа двух французских художников Адора и Сэмор и их картина в городе Нант. В рамках своего многострочного проекта Parade Balade et Distortion они называют этот “Le Dompteur” (английский: “The Tamer”).

Вторая — Милу Корреч и ее стена для росписи проекта Pinta tu Barrio. Фреску можно найти в городе Кильмес, Аргентина.

Третья фреска для фестиваля Wonderwalls в солнечном Вуллонгонге, Австралия.

Следующая в списке картина, сделанная Споком Бриллером. Он назвал роспись “Horus Brillorensis”, комбинацию соколиного египетского бога Хоруса и его собственное имя. Окрашенные в Боготе, Колумбия.

Пятой стала работа литовского художника Эрнест Захаревича и его крыша для Хэллоуина, а шестой португальский художник Бордало II и мусорное животное на улицах Парижа, Франция.