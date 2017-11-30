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Київський мурал увійшов до сімки кращих у світі за листопад

Київ • УНН

 • 42931 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Щомісяця видання Street Art Today вибирає сім найприголомшливіших муралів за останній місяць. У листопаді в список увійшов і київський мурал на будівлі районного управління ГУ МВС України, передає УНН з посиланням на видання.

Мурал виявився на 7-й позиції, його авторка BKfoxx. Назвали графіті "Rise Up in the Dirt", зображення засноване на пісні інді-поп-групи Voxtrot з тим же ім'ям.

На першій позиції робота двох французьких художників Адора і Семора і їх картина в місті Нант. В рамках свого проекту Parade Balade et Distortion вони називають цей мурал "Le Dompteur" (англійська: "The Tamer").

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Друга - Мілу Корреч і її стіна для розпису проекту Pinta tu Barrio. Фреску можна знайти в місті Кільмес, Аргентина.

Третя фреска для фестивалю Wonderwalls в сонячному Вуллонгонгі, Австралія.

Наступна в списку картина, зроблена Споком Бріллером. Він назвав розпис "Horus Brillorensis", комбінацію соколиного єгипетського бога Хоруса і його власного ім'я. Зображення знаходиться в Боготі, Колумбія.

П'ятою стала робота литовського художника Ернест Захаревича і його дах для Хеллоуїна, а шостий португальський художник Бордан II і його тварина на вулицях Парижа, Франція.

 

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