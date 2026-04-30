Китай обвинил США в лицемерии из-за заявлений о суверенитете Панамы

Киев • УНН

 • 364 просмотра

Пекин отверг обвинения США в давлении на Панаму и назвал их лицемерными. Президент страны поблагодарил союзников, но призвал не обострять конфликт.

Китай обвинил США в лицемерии из-за заявлений о суверенитете Панамы
Фото: АР

Между Китаем и США обострился конфликт из-за ситуации вокруг Панамы – Пекин обвинил Вашингтон в лицемерии после заявлений о нарушении суверенитета страны. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Государственный департамент США ранее обвинил Китай в давлении на Панаму из-за инцидентов с судами под панамским флагом. Речь идет о задержании или кратковременном удержании десятков судов после того, как Панама взяла под контроль ключевые порты канала.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил: "Суверенитет нашего полушария не подлежит обсуждению".

В совместном заявлении США и ряда стран Латинской Америки отмечалось, что действия Китая являются "откровенной попыткой политизировать морскую торговлю", а союзники выразили поддержку Панаме.

Реакция Китая

В Министерстве иностранных дел Китая эти обвинения отвергли.

Эти заявления абсолютно беспочвенны и искажают реальность

– заявил спикер ведомства Линь Цзянь.

Он также обвинил США во вмешательстве в регион.

Кто долго оккупировал Панамский канал и вмешивался в дела Панамы? Кто пытается превратить этот международный водный путь в свою территорию? Ответ очевиден

– заявил он.

По словам китайской стороны, именно США политизируют ситуацию вокруг портов.

Позиция Панамы

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино поблагодарил союзников за поддержку, но призвал не обострять конфликт.

Мы не хотим вступать в споры, так как ценим уважительные отношения со всеми народами

– заявил он.

Спор происходит на фоне более жесткой политики США в отношении Латинской Америки, что усиливает напряженность в отношениях с Китаем.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира