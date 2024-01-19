Кирилл Кернес настолько оторван от реальности что может создать партию "Успешный Берлин"

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, уже почти два года постоянно проживает в Германии, куда сбежал, когда началось полномасштабное вторжение россии в Украину. За это время он стал настолько оторванным от украинской реальности, что решил начать пиар-кампанию на смерти отца и бессмысленный суд с его партией "Блок Кернеса - Успешный Харьков". Однако еще одним объяснением такого странного поведения, по мнению экспертов, опрошенных УНН, может быть то, что у Кирилла Кернеса заканчиваются деньги.

Детали

Не рожденный для войны, как он сам в этом признался, Кирилл Кернес после широкомасштабного вторжения россии в Украину сменил постоянное место жительства из Харькова, который почти ежедневно бомбят террористы-россияне на спокойный Берлин. О том, что беглец находится в полной безопасности и занят своими делами, оторванными от страшной украинской реальности, свидетельствуют его страницы в социальных сетях Facebook и Instagram. Там он постит все что угодно, кроме регулярных ракетных обстрелов его родного города и выражения соболезнований семьям погибших харьковчан.

"Что касается Кирилла, то видимо долгое не пребывание в Харькове как-то накладывает отпечаток на его поведение. Может он хочет создать другую партию, с названием там "Успешный Берлин", например", - сказал в комментарии УНН председатель фракции "Блок Кернеса - Успешный Харьков" Виталий Панов, комментируя идею Кирилла Кернеса - иск к партии отца. Он требует изъять фамилию "Кернес" из названия политической силы при том, что она была создана как политический проект не на одно десятилетие.

Кирилл Кернес ранее никак не появлялся в украинском медиапространстве. Однако в конце прошлого года он решил, что уже, видимо, время пришло и сделал сразу несколько одинаковых заявлений о смерти отца. Эксперты уверены, что таким образом он пытается пиариться на смерти Геннадия Кернеса.

"Сын Кернеса... он вылез из темноты, он будет сейчас своими заявлениями подогревать интерес вокруг себя, самыми абсурдными заявлениями и бессмысленными, ему это нужно, чтобы разводить свою фамилию и вернуть ее в поле какого-то политического пинг-понга, не более", - отметил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта в эксклюзивном комментарии УНН.

В то же время объяснением внезапному возникновению Кернеса в медиапространстве может быть и то, что 30 млн грн, которые он получил в подарок от Геннадия Кернеса, когда тот был в немецкой клинике "Шарите" быстро закончились - ведь жизнь в Берлине не из дешевых, да еще и дочь учится в одной из школ Лондона.

"До последнего времени о нем не слышал и даже не знал что у Кернеса есть сын по имени Кирилл. А может просто деньги закончились?", - предположил политолог Руслан Бортник в эксклюзивном комментарии УНН.

В то же время Кирилл Кернес не учел, что сейчас, мягко говоря, не слишком удачное время для каких-то попыток манипуляции или политических заигрываний. Ведь украинцы сосредоточены на том, как победить россию и прогнать оккупантов со своей земли. Ему в соцсетях сразу же об этом напомнили сами же харьковчане.

Как бы там ни было на самом деле - хотел сын Кернеса пиара или денег, его нынешние заявления и действия, по мнению экспертов, точно играют на руку врагу, ведь таким образом он пытается расшатать ситуацию в стране изнутри. А Харьков была и остается целью номер один в больных фантазиях путина.

Напомним,

Мы рассказывали, что Кирилла Кернеса подозревают в возможном содействии пророссийским элементам с целью дестабилизации региона.

Поддерживаемый россией политик Евгений Мураев может использовать Кернеса для продвижения российских целей в Украине. Источники УНН сообщали, что Кирилл Кернес регулярно ездит на встречи с Мураевым в Вену.