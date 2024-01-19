Кирило Кернес настільки відірваний від реальності, що може створити партію "Успішний Берлін"

Кирило Кернес, син колишнього мера Харкова Геннадія Кернеса, вже майже два роки постійно проживає в Німеччині, куди втік, коли почалося повномасштабне вторгнення росії в Україну. За цей час він став настільки відірваним від української реальності, що вирішив розпочати піаркампанію на смерті батька й безглуздий суд із його партією "Блок Кернеса – Успішний Харків". Однак ще одним поясненням такої дивної поведінки, на думку експертів, опитаних УНН, може бути те, що в Кирила Кернеса закінчуються гроші.

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Не народжений для війни, як він сам у цьому зізнався, Кирило Кернес після широкомасштабного вторгнення росії в Україну змінив постійне місце проживання із Харкова, який майже щоденно бомблять терористи-росіяни на спокійний Берлін. Про те, що втікач знаходиться в повній безпеці і зайнятий своїми справами, відірваними від страшної української реальності, свідчать його сторінки у соціальних мережах Facebook та Instagram. Там він постить все що завгодно, окрім регулярних ракетних обстрілів його рідного міста, й висловлення співчуття родинам загиблих харківʼян.

"Що стосується Кирила, то мабуть довге не перебування у Харкові якось накладає відбиток на його поведінку. Може він хоче створити іншу партію, з назвою там "Успішний Берлін", наприклад", – сказав у коментарі УНН голова фракції "Блок Кернеса – Успішний Харків" Віталій Панов, коментуючи ідею Кирила Кернеса - позов до партії батька. Він вимагає вилучити прізвище "Кернес" із назви політичної сили при тому, що вона була створена як політичний проект не на одне десятиріччя.

Кирило Кернес раніше ніяким чином не зʼявлявся в українському медіапросторі. Проте наприкінці минулого року він вирішив, що вже, мабуть, час настав й зробив одразу кілька однакових заяв про смерть батька. Експерти впевнені, що таким чином він намагається піаритись на смерті Геннадія Кернеса.

"Син Кернеса... він виліз із темряви, він буде зараз своїми заявами підігрівати інтерес навколо себе, самими абсурдними заявами і безглуздими, йому це потрібно, щоб розводити своє прізвище і повернути його у поле якогось політичного пінг-понгу, не більше", - зазначив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта в ексклюзивному коментарі УНН.

Водночас поясненням раптовому виникненню Кернеса в медіапросторі може бути й те, що 30 млн грн, які він отримав у подарунок від Геннадія Кернеса, коли той був у німецькій клініці "Шаріте" швидко закінчились – адже життя в Берліні не здешевих, та ще й донька навчається в одній зі шкіл Лондону.

"До останнього часу про нього не чув і навіть не знав що у Кернеса є син на ім’я Кирило. А може просто гроші закінчилися?", - припустив політолог Руслан Бортник в ексклюзивному коментарі УНН.

Водночас Кирило Кернес не врахував, що нині, мʼяко кажучи, не надто вдалий час для якихось спроб маніпуляції чи політичних загравань. Адже українці зосереджені на тому, як перемогти росію й прогнати окупантів зі своєї землі. Йому у соцмережах одразу ж про це нагадали самі ж харківʼяни.

Як би там не було насправді – хотів син Кернеса піару чи грошей, його нинішні заяви та дії, на думку експертів, точно грають на руку ворогові, адже таким чином він намагається розхитати ситуацію в країні з середини. А Харків була і залишається ціллю номер один у хворих фантазіях путіна.

Нагадаємо

Ми розповідали, що Кирила Кернеса підозрюють у можливому сприянні проросійським елементам з метою дестабілізації регіону.

Підтримуваний росією політик Євгеній Мураєв може використовувати Кернеса для просування російських цілей в Україні. Джерела УНН повідомляли, що Кирило Кернес регулярно їздить на зустрічі з Мураєвим у Відень.