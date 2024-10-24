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Ким рассказал, почему взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву

Ким рассказал, почему взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву

Киев  •  УНН

24 октября 2024, 07:40  •  2990 просмотра

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Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким взял на поруки нардепа Ирину Аллахвердиеву, подозреваемую в незаконном обогащении. Он объяснил это ее сотрудничеством со следствием и тем, что она не скрывается.

Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что решил взять на поруки народного депутата Ирину Аллахвердиеву, которую подозревают в незаконном обогащении, потому что это позволит ей и дальше работать, а также потому, что она не скрывается от следствия. Об этом Ким рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Потому что есть презумпция невиновности. Во-вторых, я ее знаю лет 20, когда еще она работала в бизнесе страхования. Она не скрывается от следствия. Следствие разберется кто виноват, я здесь не должен ничего комментировать. Я просто знаю, что это (поручительство - ред.) позволит и дальше работать и то, что она не будет уклоняться от правоохранительных органов Украины, и она сейчас полноценно сотрудничает. Я считаю, что именно потому, что она сотрудничает со следствием, и предоставляет все документы, то это и позволило освободить на поруки. Это суд принимал решение, потому что она добропорядочно ведет себя по следствию

- сказал Ким.

Напомним

Народному депутату Ирине Аллахвердиевой сообщили о подозрении в незаконном обогащении.

В рамках досудебного расследования установлено, что нардеп в 2021-2022 годах приобрела в собственность активы, которые более чем на 20 млн грн превышают официальные доходы и сбережения за этот период. За полученные как необоснованные активы денежные средства в дальнейшем народным депутатом Украины через юридическое лицо приобретен дом вблизи г. Одессы, в котором она проживает.

Высший антикоррупционный суд применил к Ирине Аллахвердиевой меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определены глава фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия и глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Павел Башинский

Павел Башинский

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