Кім розповів, чому взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вирішив взяти на поруки народну депутатку Ірину Аллахвердієву, яку підозрюють у незаконному збагаченні, через те, що це дозволить їй і далі працювати, а також через те, що вона не переховується від слідства. Про це Кім розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Тому що є презумпція невинуватості. По-друге, я її знаю років 20, коли ще вона працювала в бізнесі страхування. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука - ред.) дозволить і далі працювати і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів України, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, і надає всі документи, то це і дало змогу звільнити на поруки. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству