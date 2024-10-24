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Кім розповів, чому взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву

Київ • УНН

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Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву, підозрювану у незаконному збагаченні. Він пояснив це її співпрацею зі слідством та тим, що вона не переховується.

Кім розповів, чому взяв на поруки нардепку Ірину Аллахвердієву

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що вирішив взяти на поруки народну депутатку Ірину Аллахвердієву, яку підозрюють у незаконному збагаченні, через те, що це дозволить їй і далі працювати, а також через те, що вона не переховується від слідства. Про це Кім розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

Тому що є презумпція невинуватості. По-друге, я її знаю років 20, коли ще вона працювала в бізнесі страхування. Вона не переховується від слідства. Слідство розбереться хто винний, я тут не маю нічого коментувати. Я просто знаю, що це (порука - ред.) дозволить і далі працювати і те, що вона не буде ухилятися від правоохоронних органів України, і вона зараз повноцінно співпрацює. Я вважаю, що саме через те, що вона співпрацює зі слідством, і надає всі документи, то це і дало змогу звільнити на поруки. Це суд приймав рішення, тому що вона добропорядно веде себе по слідству

- сказав Кім.

Нагадаємо

Народній депутатці Ірині Аллахвердієвій повідомили про підозру у незаконному збагаченні.

У межах досудового розслідування встановлено, що нардеп у 2021-2022 роках набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують офіційні доходи та заощадження за цей період. За отримані як необґрунтовані активи грошові кошти в подальшому народним депутатом України через юридичну особу придбано будинок поблизу м. Одеси, у якому вона проживає.

Вищий антикорупційний суд застосував до Ірини Аллахвердієвої запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями визначено голову фракції "Слуги Народу" Давида Арахамію та голову Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Павло Башинський

Павло Башинський

ПолітикаКримінал та НП
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