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Волны тепла в Азии в 30 раз более вероятны из-за изменения климата - исследование

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Согласно исследованию, опубликованному в среду, изменение климата сделало рекордные смертельные волны тепла в Бангладеш, Индии, Лаосе и Таиланде в прошлом месяце по меньшей мере в 30 раз более вероятными, информирует УНН.

В некоторых частях Индии в середине апреля температура превышала 44 градуса по Цельсию, при этом по меньшей мере 11 смертей вблизи Мумбаи были связаны с тепловым ударом за один день. В Бангладеш Дакка пережила самый жаркий день почти за 60 лет.

В Таиланде была зафиксирована самая высокая температура за всю историю - 45,4 градуса по Цельсию, а в провинции Сайнябули в Лаосе - 42,9 по Цельсию, что является абсолютным национальным температурным рекордом.

В Таиланде было зарегистрировано две смерти, но реальные потери, вероятно, были выше, поскольку сильная жара вызвала массовые госпитализации, причем больше всего пострадали бедные и уязвимые слои населения.

Детали

Новое исследование проведенное группой World Weather Attribution международными учеными-климатологами рассмотрело среднюю максимальную температуру и максимальный тепловой индекс, включающий влажность.

"Исследователи обнаружили, что в обоих регионах изменение климата сделало влажную жару по крайней мере в 30 раз более вероятной, при этом температура по крайней мере на 2 градуса Цельсия выше, чем она была бы без изменения климата", — говорится в заявлении WWA.

"Пока общие выбросы парниковых газов не будут остановлены, глобальные температуры будут продолжать расти, и подобные события станут более частыми и серьезными".

Анализ также показал, что такие события в Индии и Бангладеш, которые раньше случались раз в столетие, теперь можно ожидать примерно раз в пять лет из-за антропогенного изменения климата.

В Лаосе и Таиланде, если глобальные температуры повысятся на два градуса по Цельсию — что произойдет примерно через 30 лет, если выбросы не будут сокращаться — такие экстремальные явления могут происходить каждые 20 лет, по сравнению с каждыми два века сейчас, говорится в исследовании.

Ранее ученые не хотели связывать конкретное событие с изменением климата, но в последние годы появилась новая область «науки об атрибуции», подобная той, которой занимается WWA.

Некоторые погодные явления имеют более сложную связь с глобальным потеплением, чем другие, при этом связь с волнами тепла и увеличением количества осадков относительно легко изучать. Другие явления, такие как засухи, снежные бури, тропические штормы и лесные пожары, однако, по данным WWA, более сложны для изучения.

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