Хвилі тепла в Азії в 30 разів більш ймовірні через зміну клімату - дослідження

У деяких частинах Індії в середині квітня температура перевищувала 44 градуси за Цельсієм, при цьому щонайменше 11 смертей поблизу Мумбаї були пов'язані з тепловим ударом за один день. У Бангладеш Дакка пережила найспекотніший день майже за 60 років.

У Таїланді було зафіксовано найвищу температуру за всю історію - 45,4 градуса за Цельсієм, а в провінції Сайнябулі в Лаосі - 42,9 за Цельсієм, що є абсолютним національним температурним рекордом.

У Таїланді було зареєстровано дві смерті, але реальні втрати, ймовірно, були вищими, оскільки сильна спека викликала масові госпіталізації, причому найбільше постраждали бідні та вразливі верстви населення.

Деталі

Нове дослідження проведене групою World Weather Attribution міжнародними вченими-кліматологами розглянуло середню максимальну температуру та максимальний тепловий індекс, що включає вологість.

"Дослідники виявили, що в обох регіонах зміна клімату зробила вологу спеку принаймні в 30 разів ймовірнішою, при цьому температура принаймні на 2 градуси Цельсія вища, ніж вона була б без зміни клімату", - йдеться у заяві WWA.

"Поки загальні викиди парникових газів не будуть зупинені, глобальні температури продовжуватимуть зростати, і подібні події стануть більш частими й серйозними".

Аналіз також показав, що такі події в Індії та Бангладеш, які раніше траплялися раз на сторіччя, тепер можна очікувати приблизно раз на п'ять років через антропогенну зміну клімату.

У Лаосі та Таїланді, якщо глобальні температури підвищаться на два градуси за Цельсієм — що станеться приблизно через 30 років, якщо викиди не скорочуватимуться — такі екстремальні явища можуть відбуватися кожні 20 років, порівняно з кожні два століття зараз, йдеться у дослідженні.

Раніше вчені не хотіли пов'язувати конкретну подію зі зміною клімату, але в останні роки з'явилася нова область «науки про атрибуцію», подібна до тієї, якою займається WWA.

Деякі погодні явища мають більш складний зв'язок із глобальним потеплінням, ніж інші, при цьому зв'язок із хвилями тепла та збільшенням кількості опадів відносно легко вивчати. Інші явища, такі як посухи, снігові бурі, тропічні шторми та лісові пожежі, проте, за даними WWA, складніші для вивчення.

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