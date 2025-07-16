Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не будет: эксгумация завершилась, останки перезахоронят

Во Львове завершилась эксгумация тел советских военных и сотрудников нквд на Холме Славы, который является символом оккупационного периода в городе. Всего было обнаружено 355 останков, которые перезахоронят на Голосковском кладбище, пишет УНН со ссылкой на страницу городского головы Львова Андрея Садового в Telegram.

Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников. Работы проводились по всем разрешениям, под наблюдением специалистов - сообщил Садовый.

Городской голова добавил, что во время эксгумации было выявлено несоответствие в количестве плит и захоронений. Также было найдено очень мало сопроводительного материала — только пуговицы, остатки униформы, обуви и гвардейские значки.

Металлические гирлянды с колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "вечного огня" - добавил Садовый.

Он добавил, что следующим шагом будет открытая дискуссия о новом значении этой территории.

Без имперских мифов. С уважением к памяти. Спасибо всем за работу! - подчеркнул Садовый.

Дополнение

Во Львове завершили эксгумацию и перезахоронение 1804 человеческих останков с бывшего советского мемориала на Лычаковском кладбище. Останки воинов разных армий перезахоронены на разных кладбищах.

В селе Пужники на Тернопольщине завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.