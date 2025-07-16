Холма Славы советского оккупационного периода во Львове больше не будет: эксгумация завершилась, останки перезахоронят
Киев • УНН
Во Львове завершена эксгумация тел советских военных и сотрудников нквд на Холме Славы, обнаружено 355 останков. Их перезахоронят на Голосковском кладбище, а металлические элементы передадут в музей.
Во Львове завершилась эксгумация тел советских военных и сотрудников нквд на Холме Славы, который является символом оккупационного периода в городе. Всего было обнаружено 355 останков, которые перезахоронят на Голосковском кладбище, пишет УНН со ссылкой на страницу городского головы Львова Андрея Садового в Telegram.
Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым и Путиным перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять все эти останки на украинских защитников. Работы проводились по всем разрешениям, под наблюдением специалистов
Городской голова добавил, что во время эксгумации было выявлено несоответствие в количестве плит и захоронений. Также было найдено очень мало сопроводительного материала — только пуговицы, остатки униформы, обуви и гвардейские значки.
Металлические гирлянды с колонн и забора передали в музей "Территория террора". Туда же передадут и конструкцию "вечного огня"
Он добавил, что следующим шагом будет открытая дискуссия о новом значении этой территории.
Без имперских мифов. С уважением к памяти. Спасибо всем за работу!
Дополнение
Во Львове завершили эксгумацию и перезахоронение 1804 человеческих останков с бывшего советского мемориала на Лычаковском кладбище. Останки воинов разных армий перезахоронены на разных кладбищах.
В селе Пужники на Тернопольщине завершили поисковые работы и обнаружили останки 42 человек. ДНК-тесты для идентификации будут проводиться в Польше.