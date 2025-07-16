Пагорба Слави радянського окупаційного періоду у Львові більше не буде: ексгумація завершилась, останки перепоховають
Київ • УНН
У Львові завершено ексгумацію тіл радянських військових та співробітників нквс на Пагорбі Слави, виявлено 355 останків. Їх перепоховають на Голосківському кладовищі, а металеві елементи передадуть до музею.
У Львові завершилася ексгумація тіл радянських військових і співробітників нквс на Пагорбі Слави, який є символом окупаційного періоду у місті. Усього було виявлено 355 останків, які перепоховають на Голосківському кладовищі, пише УНН з посиланням на сторінку міського голови Львова Андрія Садового у Telegram.
Сьогодні тут завершили ексгумацію поховань. Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом нквс кузнєцовим та путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Роботи проводили за всіма дозволами, під наглядом фахівців
Міський голова додав, що під час ексгумації було виявлено невідповідність у кількості плит і поховань. Також було знайдено дуже мало супровідного матеріалу — лише ґудзики, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки.
Металеві гірлянди з колон і паркану передали до музею "Територія терору". Туди ж передадуть і конструкцію "вічного вогню"
Він додав, що наступним кроком буде відкрита дискусія про нове значення цієї території.
Без імперських міфів. З повагою до пам’яті. Дякую всім за роботу!
Доповнення
У Львові завершили ексгумацію та перепоховання 1804 людських останків з колишнього радянського меморіалу на Личаківському кладовищі. Останки воїнів різних армій перепоховані на різних кладовищах.
У селі Пужники на Тернопільщині завершили пошукові роботи та виявили останки 42 осіб. ДНК-тести для ідентифікації будуть проводитись у Польщі.