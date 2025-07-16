Пагорба Слави радянського окупаційного періоду у Львові більше не буде: ексгумація завершилась, останки перепоховають

У Львові завершилася ексгумація тіл радянських військових і співробітників нквс на Пагорбі Слави, який є символом окупаційного періоду у місті. Усього було виявлено 355 останків, які перепоховають на Голосківському кладовищі, пише УНН з посиланням на сторінку міського голови Львова Андрія Садового у Telegram.

Сьогодні тут завершили ексгумацію поховань. Виявлено 355 останків. Усіх разом з агентом нквс кузнєцовим та путіним перепоховають на Голосківському кладовищі. Готові обміняти всі ці останки на українських захисників. Роботи проводили за всіма дозволами, під наглядом фахівців

Міський голова додав, що під час ексгумації було виявлено невідповідність у кількості плит і поховань. Також було знайдено дуже мало супровідного матеріалу — лише ґудзики, залишки уніформи, взуття й гвардійські значки.

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