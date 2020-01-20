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Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями главной премии Гильдии киноактеров США

Киев • УНН

 • 20819 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Американский актер Хоакин Феникс удостоился премии Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award) в номинации "Лучшая мужская роль" за роль в фильме "Джокер" (Joker). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Хоакин Феникс и Рене Зеллвегер стали обладателями главной премии Гильдии киноактеров США

Премию в этой категории оспаривали Леонардо Ди Каприо, появившийся в фильме Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Адам Драйвер (за роль в ленте "Брачная история", Marriage Story) и Тэрон Эджертон ("Рокетмен", Rocketman).

Рене Зеллвегер удостоилась премии Гильдии киноактеров США в номинации "Лучшая женская роль". Исполнительница отмечена за работу в фильме "Джуди" (Judy) режиссера Руперта Гулда.

На награду в номинации "Лучшая женская роль" претендовали Синтия Эриво (за роль в картине "Гарриет", Harriet), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история", Marriage Story), Лупита Нионго ("Мы", Us) и Шарлиз Терон ("Скандал", Bombshell).

Брэд Питт и Лора Дерн удостоились премии за роли второго плана в фильмах. Питт благодаря работе в картине Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood) получил премию в номинации "Лучшая мужская роль второго плана".

Эту награду оспаривали звезды "Ирландца" (The Irishman) Аль Пачино и Джо Пеши, Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству", A Beautiful Day in the Neighborhood) и Джейми Фокс ("Просто помиловать", Just Mercy).

Среди женщин обладательницей премии за лучшую роль второго плана стала Дерн, снявшаяся в картине "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака.

Фильм "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо удостоился премии в главной номинации "Лучший актерский состав в игровом кино".

За премию гильдии боролись ленты Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman), Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), а также фильмы "Скандал" (Bombshell) постановщика Джея Роуча и "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити.

Напомним, стали известны номинанты на кинопремию “Оскар”.

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