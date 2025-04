Хоакін Фенікс і Рене Зеллвегер стали володарями головної премії Гільдії кіноакторів США

Премію в цій категорії змагалися Леонардо Ді Капріо, що з'явився у фільмі Квентіна Тарантіно "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood), Крістіан Бейл, який знявся в картині "Ford проти Ferrari" (Ford vs Ferrari) , Адам Драйвер (за роль в стрічці "Шлюбна історія", Marriage Story) і Терон Еджертон ("Рокетмен", Rocketman).

Рене Зеллвегер удостоїлася премії Гільдії кіноакторів США в номінації "Краща жіноча роль". Виконавиця відзначена за роботу у фільмі "Джуді" (Judy) режисера Руперта Гулда.

На нагороду в номінації "Краща жіноча роль" претендували Синтія Еріво (за роль в картині "Гаррієт", Harriet), Скарлетт Йоханссон ( "Шлюбна історія", Marriage Story), лупить Ніонго ( "Ми", Us) і Шарліз Терон ( " скандал ", Bombshell).

Бред Пітт і Лора Дерн удостоїлися премії за ролі другого плану у фільмах. Пітт завдяки роботі в картині Квентіна Тарантіно "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood) отримав премію в номінації "Краща чоловіча роль другого плану".

Цю нагороду оскаржували зірки "Ірландця" (The Irishman) Аль Пачіно і Джо Пеші, Том Хенкс ( "Прекрасний день по сусідству", A Beautiful Day in the Neighborhood) і Джеймі Фокс ( "Просто помилувати", Just Mercy).

Серед жінок володаркою премії за кращу роль другого плану стала Дерн, яка знялася в картині "Шлюбна історія" (Marriage Story) режисера Ноа Баумбака.

Фільм "Паразити" (Gisaengchung) південнокорейського режисера Пон Чжун Хо удостоївся премії в головній номінації "Кращий акторський склад в ігровому кіно".

За премію гільдії боролися стрічки Мартіна Скорсезе "Ірландець" (The Irishman), Квентіна Тарантіно "Одного разу в ... Голлівуді" (Once Upon a Time ... in Hollywood), а також фільми "Скандал" (Bombshell) постановника Джея Роуча і "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтіті.

Нагадаємо, стали відомі номінанти на кінопремію "Оскар".