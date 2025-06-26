Карни: Канада не планирует становиться членом ЕС
Киев • УНН
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Канада не намерена вступать в Европейский Союз. Страна сосредоточена на тесном партнерстве и сотрудничестве с блоком, а не на членстве.
Канада не планирует становиться членом Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает УНН со ссылкой на канадскую службу новостей CBC.
Детали
По его словам, Канада нацелена на тесное партнерство и сотрудничество с блоком, а не на вступление в ЕС.
Краткий ответ - нет, это не входит в наши намерения, мы не идем таким путем
Он подчеркнул, что Канада планирует развивать тесное сотрудничество с Евросоюзом, при этом вступление в ЕС не соответствует долгосрочным стратегическим приоритетам страны, а потому говорить о членстве в блоке не стоит.
Напомним
Накануне премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении ее в 51-й штат. В то же время он отдал должное Трампу за то, что тот подтолкнул Канаду к более высоким расходам на оборону, особенно к достижению контрольного показателя расходов на оборону для членов НАТО.
Из-за тарифов и заявлений Трампа канадские туристы выбирают Карибы, Европу и Мексику – Bloomberg05.06.25, 16:33 • 2822 просмотра