Карни: Канада не планирует становиться членом ЕС

Канада не планирует становиться членом Европейского Союза. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни, сообщает УНН со ссылкой на канадскую службу новостей CBC.

Детали

По его словам, Канада нацелена на тесное партнерство и сотрудничество с блоком, а не на вступление в ЕС.

Краткий ответ - нет, это не входит в наши намерения, мы не идем таким путем - отметил Карни.

Он подчеркнул, что Канада планирует развивать тесное сотрудничество с Евросоюзом, при этом вступление в ЕС не соответствует долгосрочным стратегическим приоритетам страны, а потому говорить о членстве в блоке не стоит.

Напомним

Накануне премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что президент США Дональд Трамп больше не заинтересован в превращении ее в 51-й штат. В то же время он отдал должное Трампу за то, что тот подтолкнул Канаду к более высоким расходам на оборону, особенно к достижению контрольного показателя расходов на оборону для членов НАТО.

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