Карні: Канада не планує ставати членом ЄС

Канада не планує ставати членом Європейського Союзу. Про це заявив прем'єр-міністр країни Марк Карні, повідомляє УНН із посиланням на канадську службу новин CBC.

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За його словами, Канада націлена на тісне партнерство та співробітництво з блоком, а не на вступ до ЄС.

Коротка відповідь - ні, це не входить до наших намірів, ми не йдемо таким шляхом - зазначив Карні.

Він підкреслив, що Канада планує розвивати тісне співробітництво з Євросоюзом, при цьому вступ до ЄС не відповідає довгостроковим стратегічним пріоритетам країни, а тому говорити про членство у блоці не варто.

Нагадаємо

Напередодні прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що президент США Дональд Трамп більше не зацікавлений у перетворенні її на 51-й штат. Водночас він віддав належне Трампу за те, що той підштовхнув Канаду до вищих витрат на оборону, особливо до досягнення контрольного показника витрат на оборону для членів НАТО.

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