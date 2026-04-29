Как новый закон о факторинге изменит работу бизнеса в Украине
Киев • УНН
Рада приняла закон, выводящий факторинг из Гражданского кодекса. Это упростит бизнесу доступ к финансированию под дебиторскую задолженность. Данный закон разработан с учетом Модельного закона о факторинге, подготовленного Международным институтом по унификации частного права.
В Украине изменят подход к регулированию факторинга: соответствующие нормы выводят из Гражданского кодекса и переносят в отдельный закон. Об этом говорится в тексте Закона, который Верховная Рада приняла 28 апреля 248 голосами "за". Что он реально изменит для отечественного бизнеса, разбирался УНН.
Детали
Авторы закона еще в пояснительной записке подчеркнули: ожидают, что изменения повлияют на правила работы компаний с финансовыми учреждениями и условия доступа к финансированию.
Регулирование через отдельный документ
В Украине вводят отдельное законодательное регулирование факторинга. Соответствующие нормы исключаются из Гражданского кодекса и переносятся в специальный закон. Это означает, что правила предоставления факторинговых услуг будут сосредоточены в одном нормативном акте. Такой подход должен обеспечить четкость правоприменения и избежание разночтений норм.
Четкое определение договора факторинга
Закон определяет договор факторинга как отдельный вид гражданского договора. Устанавливаются требования к его заключению, содержанию и исполнению. Также закрепляются права и обязанности сторон - компании-клиента и финансового учреждения. Это создает понятную правовую основу для заключения таких сделок бизнесом.
Понятные правила для участников рынка
Документ определяет участников факторинговых отношений и их роль. Уточняется порядок взаимодействия между сторонами, включая передачу права требования и финансирование под такие требования.
Доступ к финансированию
Факторинг рассматривается как инструмент получения оборотных средств. Компании могут быстрее получать финансирование под дебиторскую задолженность. Ожидается, что это позволит поддерживать операционную деятельность, избегать задержек платежей и планировать расходы.
Унификация с международными подходами
Закон разработан с учетом Модельного закона о факторинге, подготовленного Международным институтом по унификации частного права. Это означает приближение украинских правил к международным стандартам. Для бизнеса это открывает возможность работать на понятных для иностранных партнеров условиях.
Изменения в правовой среде
На сегодняшний день факторинг регулируется нормами Гражданского кодекса и общим законом о финансовых услугах. Новый подход предусматривает специализированное регулирование, упрощает ориентацию в законодательстве и уменьшает риски ошибок при заключении договоров.
Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе09.06.2025, 12:47 • 307345 просмотров