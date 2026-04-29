Как новый закон о факторинге изменит работу бизнеса в Украине

$44.070.0251.500.26
ukenru
Эксклюзив
10:12 • 7304 просмотра
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
08:26 • 18259 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
08:08 • 16181 просмотра
Украина сталкивается с риском ужесточения условий для кредита ЕС на €90 млрд - Bloomberg
07:15 • 15509 просмотра
Более 43 тысяч военных прошли реабилитацию в профсоюзных санаториях - глава ФПУ Сергей БызовPhoto
Эксклюзив
06:19 • 26791 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
29 апреля, 05:40 • 17410 просмотра
После 30 не поздно — директор Перинатального центра Говсеев об оптимальном возрасте для рождения ребенка
Эксклюзив
28 апреля, 15:59 • 24027 просмотра
Сплошная линия обороны до Сум не означает наступление на Киев – эксперт объяснил угрозы с севера
28 апреля, 13:16 • 46123 просмотра
В Офисе Генпрокурора заявили, что используют все возможности для привлечения археолога Бутягина к ответственности
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 74958 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
28 апреля, 10:45 • 44954 просмотра
Парламент вслед за военным положением одобрил продление мобилизации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
3.4м/с
31%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Генштаб сообщил о 1180 ликвидированных россиянах за сутки и существенных потерях техникиPhoto29 апреля, 04:00 • 22655 просмотра
Ракетно-дроновая атака на Шостку унесла жизнь женщины и вызвала масштабные пожары29 апреля, 04:11 • 15793 просмотра
Ночные удары по Крыму повредили подстанцию и вероятные позиции военных РФ29 апреля, 04:35 • 18306 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22387 просмотра
Права венгров в Украине не ущемляют - глава Берегово во время встречи с Мадьяром08:02 • 11780 просмотра
публикации
Правовая природа лизинга: юрист объяснила, почему платежи за транспорт не могут быть роялти
Эксклюзив
10:12 • 7316 просмотра
Психосоматика без мифов: как стресс и тревога влияют на тело
Эксклюзив
08:26 • 18279 просмотра
Продукты для потенции: что есть для мужской силы06:46 • 22450 просмотра
Сможет ли россия затопить Украину, разрушая дамбы водохранилищ
Эксклюзив
06:19 • 26801 просмотра
Токсичные выбросы и загрязнение воды - что происходит после утечки нефти в российском туапсе
Эксклюзив
28 апреля, 11:37 • 74961 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Виктор Орбан
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026 - обнародован вид сцены в ВенеPhotoVideo28 апреля, 13:45 • 21363 просмотра
Тейлор Свифт регистрирует голос и изображение как торговую марку для защиты от дипфейков28 апреля, 01:30 • 30094 просмотра
Стайлза и Кравиц может охватить детская лихорадка, так как поп-звезда "очень хочет" ребенка - СМИPhoto27 апреля, 07:39 • 42536 просмотра
Пресс-секретарь Белого дома Ливитт объявила о декретном отпускеPhotoVideo25 апреля, 07:58 • 57644 просмотра
Баскетболист Вячеслав Кравцов станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк"Video24 апреля, 14:36 • 56028 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Facebook
Техника
Шахед-136
Беспилотный летательный аппарат

Как новый закон о факторинге изменит работу бизнеса в Украине

Киев • УНН

 • 736 просмотра

Рада приняла закон, выводящий факторинг из Гражданского кодекса. Это упростит бизнесу доступ к финансированию под дебиторскую задолженность. Данный закон разработан с учетом Модельного закона о факторинге, подготовленного Международным институтом по унификации частного права.

Как новый закон о факторинге изменит работу бизнеса в Украине

В Украине изменят подход к регулированию факторинга: соответствующие нормы выводят из Гражданского кодекса и переносят в отдельный закон. Об этом говорится в тексте Закона, который Верховная Рада приняла 28 апреля 248 голосами "за". Что он реально изменит для отечественного бизнеса, разбирался УНН.

Детали

Авторы закона еще в пояснительной записке подчеркнули: ожидают, что изменения повлияют на правила работы компаний с финансовыми учреждениями и условия доступа к финансированию.

Регулирование через отдельный документ

В Украине вводят отдельное законодательное регулирование факторинга. Соответствующие нормы исключаются из Гражданского кодекса и переносятся в специальный закон. Это означает, что правила предоставления факторинговых услуг будут сосредоточены в одном нормативном акте. Такой подход должен обеспечить четкость правоприменения и избежание разночтений норм.

Четкое определение договора факторинга

Закон определяет договор факторинга как отдельный вид гражданского договора. Устанавливаются требования к его заключению, содержанию и исполнению. Также закрепляются права и обязанности сторон - компании-клиента и финансового учреждения. Это создает понятную правовую основу для заключения таких сделок бизнесом.

Понятные правила для участников рынка

Документ определяет участников факторинговых отношений и их роль. Уточняется порядок взаимодействия между сторонами, включая передачу права требования и финансирование под такие требования.

Доступ к финансированию

Факторинг рассматривается как инструмент получения оборотных средств. Компании могут быстрее получать финансирование под дебиторскую задолженность. Ожидается, что это позволит поддерживать операционную деятельность, избегать задержек платежей и планировать расходы.

Унификация с международными подходами

Закон разработан с учетом Модельного закона о факторинге, подготовленного Международным институтом по унификации частного права. Это означает приближение украинских правил к международным стандартам. Для бизнеса это открывает возможность работать на понятных для иностранных партнеров условиях.

Изменения в правовой среде

На сегодняшний день факторинг регулируется нормами Гражданского кодекса и общим законом о финансовых услугах. Новый подход предусматривает специализированное регулирование, упрощает ориентацию в законодательстве и уменьшает риски ошибок при заключении договоров.

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе09.06.2025, 12:47 • 307345 просмотров

Александра Василенко

ЭкономикаПолитика
Гражданский кодекс Украины
Кабинет Министров Украины
Верховная Рада
Украина