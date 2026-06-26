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Известного киберспортсмена "s1mple" дисквалифицировали на год за сотрудничество с россиянами

Киев • УНН

 • 508 просмотра

Федерация киберспорта Украины внесла Александра Костылева (s1mple) в бан-лист 19 июня за участие в официальных матчах с россиянами. Бан действует до июня 2027 года.

Известного киберспортсмена "s1mple" дисквалифицировали на год за сотрудничество с россиянами

Федерация киберспорта Украины дисквалифицировала Александра Костылева, известного как "s1mple", за сотрудничество с россиянами, передает УНН.

Детали

По информации Федерации, Костылев был внесен в "Бан-лист" 19 июня. Причиной бана указывается — "участие в официальных матчах в одной команде с россиянами".

Костылев, который в 2023 году объявил о приостановке карьеры и уходе из команды NaVi, а в 2025 году присоединился к европейской команде BC Game Esports, в этом году на турнире CS Asia Championships 2026 провел поединок против команды paIN. Бан спортсмена действует до июня 2027 года.

Вместе с "s1mple" за BC Game Esports выступает российский киберспортсмен Денис Шарипов, более известный как "electroNic".

Отметим, в январе этого года "s1mple" подвергся критике за рукопожатие с "electroNic". Это произошло после победы над соперниками в рамках киберспортивного турнира в польском Кракове. После того как на этот эпизод обратили внимание в украинском киберспортивном сообществе, на Костылева обрушилась критика.

В 2022 году в рамках партнерства NaVi и United24 Костылев пожертвовал 100 тыс. долларов. Средства пошли на приобретение кареты скорой помощи, а сбор средств планировался и в рамках благотворительного турнира.

В Федерации рассказали, что бан распространяется на:

  • турниры, организатором которых является Федерация киберспорта Украины;
    • турниры, партнером которых является Федерация киберспорта Украины;
      • турниры, проводимые при поддержке Федерации киберспорта Украины;
        • турниры, проводимые членами Федерации киберспорта Украины.

          Для всех остальных украинских турниров этот список имеет исключительно рекомендательный характер и может учитываться или не учитываться организаторами. Кроме того, в случае попадания представителей сборной Украины в список игроков, которым запрещено участвовать в украинских турнирах, такие игроки автоматически исключаются из состава сборной Украины и не могут представлять Украину на международных соревнованиях.

          Что известно о "s1mple"

          Александр Костылев — профессиональный украинский киберспортсмен в игре Counter-Strike: Global Offensive.

          Лучший игрок Counter-Strike: Global Offensive 2018, 2021 и 2022 годов по версии портала HLTV, считается одним из лучших игроков в истории на AWP в Counter-Strike. В 2021 году в составе команды Natus Vincere стал победителем и MVP PGL Major Stockholm 2021.

          В июле 2022 года Костылев появился на стриме российского певца Моргенштерна. В 2024 году киберспортсмен был замечен на концерте Моргенштерна. Тогда сам украинец также поднялся на сцену и зачитал рэп.

          Тогда же Костылев у себя в Telegram-канале написал: "Классно дружить с иноагентом. Никто не может до***ться, Алишер – топ".

          Напомним

          Полузащитник сборной Украины и амстердамского "Аякса" Александр Зинченко объявил об уходе из киберспортивной команды Passion UA, которую создал в 2023 году. В то же время в команде заявили, что коллектив не прекращает существование и продолжает свой путь.

          Павел Башинский

          ОбществоСпорт