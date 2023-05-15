Израиль просит бойкотировать палестинскую Накбу в ООН. США, Великобритания, Канада и Украина согласились
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Израиль просит другие страны бойкотировать празднование Накбы, которая отмечается палестинцами 15 мая в связи с изгнанием тысяч людей из их домов и земель в 1948 году после основания Израиля, передает УНН.
Цитата
"Мы будем бороться с ложью Накбы всеми силами", - заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. "Мы не позволим палестинцам продолжать распространять ложь и искажать историю".
По сообщению The Times of Israel, МИД Израиля попросил почти 100 стран не участвовать в мероприятии, организованном миссией Палестины при ООН.
По сообщениям, около 32 стран заявили, что воздержатся от участия в мероприятии, среди них США, Великобритания, Канада, Украина и Индия.
Впервые ООН официально отметит Накбу в понедельник с участием президента Палестины Махмуда Аббаса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент Палестины призвал ООН приостановить членство Израиля
Справка
Палестино-израильский конфликт восходит к 1917 году, когда британское правительство в ныне известной Декларации Бальфура призвало к "созданию в Палестине национального очага для еврейского народа".
Декларация обещала поддержку со стороны Британии в восстановлении национального очага еврейского народа на землях Палестины, которая в то время входила в состав Турецкой империи. На тот момент евреи составляли около 10% жителей Палестины.
В результате Декларация была поддержана в 1918 году официальными представителями Франции и Италии, а также президентом США Вудро Вильсоном. В 1922 году американский Конгресс поддержал декларацию своим голосованием.
По данным Центрального статистического бюро Палестины (PCBS), Накба привела к перемещению почти 800 000 палестинцев из 1,4 миллиона палестинцев, проживавших в исторической Палестине в 1948 году в 1300 деревнях и городах.