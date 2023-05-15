Ізраїль просить бойкотувати палестинську Накбу в ООН. США, Велика Британію, Канада та Україна погодились
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Ізраїль просить інші країни бойкотувати святкування Накби, що відзначається палестинцями 15 травня у зв'язку з вигнанням тисяч людей із їхніх будинків та земель у 1948 році після заснування Ізраїлю, передає УНН.
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"Ми боротимемося з брехнею Накби всіма силами", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен. "Ми не дозволимо палестинцям продовжувати поширювати брехню та спотворювати історію".
За повідомленням The Times of Israel, МЗС Ізраїлю попросило майже 100 країн не брати участь у заході, організованому місією Палестини при ООН.
За повідомленнями, близько 32 країн заявили, що утримаються від участі в заході, серед них США, Велика Британія, Канада, Україна та Індія.
Вперше ООН офіційно відзначить Накбу в понеділок за участю президента Палестини Махмуда Аббаса.
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Довідка
Палестино-ізраїльський конфлікт сягає 1917 року, коли британський уряд у нині відомій Декларації Бальфура закликав до "створення в Палестині національного вогнища для єврейського народу".
Декларація обіцяла підтримку зі сторони Британії у відновленні національного осередку єврейського народу на землях Палестини, яка на той час входила до складу Турецької імперії. На той момент євреї становили близько 10% жителів Палестини.
У результаті Декларація була підтримана в 1918 році офіційними представниками Франції та Італії, а також президентом США Вудро Вільсоном. У 1922 році американський Конгрес підтримав декларацію своїм голосуванням.
За даними Центрального статистичного бюро Палестини (PCBS), Накба призвела до переміщення майже 800 000 палестинців з 1,4 мільйона палестинців, які проживали в історичній Палестині в 1948 в 1300 селах і містах.