Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитской политики» Дублина

На фоне резкой критики со стороны ирландского правительства, которое осудило действия Израиля в Газе как "геноцид", министр иностранных дел Израиля объявил о закрытии посольства в Дублине.

Пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

В воскресенье, 15 декабря, Министерство иностранных дел Израиля сообщило о закрытии дипмиссии, обвинив Ирландию в "антисемитских" инициативах и заявив, что Дублин "пересек все красные линии".

Антисемитские действия и риторика Ирландии в отношении Израиля основываются на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем - заявил глава израильской дипломатии Гедеон Саар.

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Дипломатические отношения между Ирландией и Израилем обострились после ряда действий, в частности признания Дублином государства Палестина и поддержки иска Южной Африки в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в "геноциде" в секторе Газа.

Это произошло на фоне войны Израиля с ХАМАС, которая началась 7 октября 2023 года после масштабного нападения палестинского исламистского движения на израильскую территорию. Весной Ирландия вместе с Норвегией и Испанией признала государство Палестина, что вызвало жесткую реакцию со стороны Израиля.

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"Решение о закрытии посольства Израиля в Дублине было принято в свете крайних антиизраильских действий ирландского правительства", - добавили в израильском министерстве. Ирландия выражает сожаление по поводу "решения, которое вызывает глубокое сожаление".

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"Я полностью отвергаю утверждение, что Ирландия является антиизраильской", - написал премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в своем аккаунте на Х. В ноябре он заявил, что ирландские власти задержат Беньямина Нетаньяху, если он приедет в Ирландию, после того, как МУС выдал ордер на его арест.

Напомним

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель изпризвал государства-члены Европейского союза выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.