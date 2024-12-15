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Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитской политики» Дублина

Израиль закрывает посольство в Ирландии из-за «антисемитской политики» Дублина

Киев  •  УНН

 • 8435 просмотра

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МИД Израиля объявил о закрытии посольства в Дублине из-за «антисемитских действий» Ирландии. Решение принято после признания Ирландией Палестины и поддержки иска о «геноциде» в Газе.

На фоне резкой критики со стороны ирландского правительства, которое осудило действия Израиля в Газе как "геноцид", министр иностранных дел Израиля объявил о закрытии посольства в Дублине.

Пишет УНН со ссылкой на BFMTV.

В воскресенье, 15 декабря, Министерство иностранных дел Израиля сообщило о закрытии дипмиссии, обвинив Ирландию в "антисемитских" инициативах и заявив, что Дублин "пересек все красные линии".

Антисемитские действия и риторика Ирландии в отношении Израиля основываются на делегитимизации и демонизации еврейского государства, а также на двойных стандартах. Ирландия пересекла все красные линии в отношениях с Израилем

- заявил глава израильской дипломатии Гедеон Саар.

Израиль рассматривает дальнейшие шаги против Норвегии, Ирландии и Испании из-за намерения признания Палестинского государства - CNN23 мая 2024, 07:14 • 22712 просмотров

Дипломатические отношения между Ирландией и Израилем обострились после ряда действий, в частности признания Дублином государства Палестина и поддержки иска Южной Африки в Международный суд ООН, в котором Израиль обвиняется в "геноциде" в секторе Газа.

Это произошло на фоне войны Израиля с ХАМАС, которая началась 7 октября 2023 года после масштабного нападения палестинского исламистского движения на израильскую территорию. Весной Ирландия вместе с Норвегией и Испанией признала государство Палестина, что вызвало жесткую реакцию со стороны Израиля.

Нетаньяху впервые будет свидетельствовать перед судом в процессе по коррупции - Reuters10 дек. 2024, 01:49 • 17074 просмотра

"Решение о закрытии посольства Израиля в Дублине было принято в свете крайних антиизраильских действий ирландского правительства", - добавили в израильском министерстве. Ирландия выражает сожаление по поводу "решения, которое вызывает глубокое сожаление".

Нетаньяху сделал громкое заявление о будущем Голанских высот9 дек. 2024, 19:35 • 27837 просмотров

 "Я полностью отвергаю утверждение, что Ирландия является антиизраильской", - написал премьер-министр Ирландии Саймон Харрис в своем аккаунте на Х. В ноябре он заявил, что ирландские власти задержат Беньямина Нетаньяху, если он приедет в Ирландию, после того, как МУС выдал ордер на его арест. 

Напомним 

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель изпризвал государства-члены Европейского союза выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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