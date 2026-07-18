Израиль нанес новые удары по Газе, среди погибших целая семья с тремя детьми
Киев • УНН
В результате израильского авиаудара по жилому дому в городе Газа погибли двое родителей и трое детей. Израиль заявил, что целью был боевик ХАМАС.
В субботу в секторе Газа в результате израильских авиаударов погибли десятки людей, в том числе члены одной семьи после удара по жилому дому в городе Газа. Об этом сообщает AFP со ссылкой на местные власти, пишет УНН.
Детали
По данным Агентства гражданской обороны Газы, в результате удара по жилому дому погибли двое родителей и трое их детей. Единственным выжившим стал ребенок, которого не было дома во время атаки.
Единственным выжившим членом семьи является ребенок, которого не было дома, когда произошло нападение
В ближайшей больнице подтвердили, что тела погибших членов семьи были доставлены в медучреждение.
Израиль заявил об ударе по боевику ХАМАС
В Армии обороны Израиля сообщили, что в субботу нанесли авиаудар по городу Газа, целью которого был боевик группировки ХАМАС. Там отметили, что в настоящее время продолжается оценка результатов операции.
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По информации представителей властей Газы, несколько других человек также погибли в результате отдельных израильских ударов в городе Газа и других районах анклава. Израильские военные эти сообщения пока не комментировали.
Несмотря на достигнутое в октябре прошлого года соглашение о прекращении огня, боевые действия в секторе Газа продолжаются. По данным Министерства здравоохранения Газы, с начала действия перемирия погибли по меньшей мере 1140 палестинцев. В то же время израильская армия сообщила о гибели за этот период пятерых военнослужащих и одного гражданского.
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