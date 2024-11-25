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Израиль и Ливан на пороге соглашения о прекращении огня - Axios

Израиль и Ливан на пороге соглашения о прекращении огня - Axios

Киев  •  УНН

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США выступают посредником в переговорах между Израилем и Ливаном о прекращении огня. Проект соглашения предусматривает 60-дневный период вывода войск и перемещения вооружения «Хезболлы».

Израиль и Ливан находятся на пороге соглашения о прекращении огня, чтобы положить конец конфликту между Израилем и "Хезболлой", со ссылкой на двух высокопоставленных израильских чиновников и двух американских чиновников сообщает Axios, пишет УНН.

Детали

"Израиль и Ливан находятся на пороге соглашения о прекращении огня. (...) Проект соглашения о прекращении огня включает 60-дневный переходный период, в течение которого израильские военные будут выведены из южного Ливана, ливанская армия будет развернута в районах, близких к границе, а "Хезболла" переместит свое тяжелое вооружение к северу от реки Литани. Проект соглашения включает комитет по надзору под руководством США для контроля за выполнением и устранения нарушений", - пишет издание.

США, по данным Axios, согласились предоставить Израилю письмо с гарантиями, которое включает поддержку израильских военных действий против неизбежных угроз с ливанской территории и для действий по прекращению таких вещей, как восстановление военного присутствия "Хезболлы" вблизи границы или контрабанда тяжелого оружия, говорят израильские и американские официальные лица.

Согласно соглашению, Израиль предпримет такие действия после консультаций с США, и если ливанские военные не справятся с угрозой.

Ливан и "Хезболла" согласились с предложением США о прекращении огня с Израилем - Reuters19 нояб. 2024, 06:42 • 12185 просмотров

Отмечается со ссылкой на официальных лиц США и Израиля, что соглашение было близко к завершению в прошлый четверг, когда Международный уголовный суд выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его бывшего министра обороны Йоава Галанта.

"Новость пришла, когда Нетаньяху встречался с посланником США Амосом Хохштейном, который в течение года был посредником между Израилем и Ливаном. Нетаньяху был возмущён и ещё больше разозлился после того, как Министерство иностранных дел Франции объявило, что Франция выполнит решение суда. Это нарушило переговоры, поскольку Ливан хотел, чтобы Франция вошла в наблюдательный комитет для контроля за выполнением соглашения", - пишет издание.

В пятницу Байден, как указано, поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы попытаться решить проблему.

По словам американского чиновника, Байден сказал Макрону, что Нетаньяху был прав, когда сердился, и что невозможно быть посредником в сделке, одновременно обещая арестовать главу государства одной из сторон.

Макрон сказал Байдену, что он хотел бы помочь, но его Министерство иностранных дел лишь ясно дало понять свои юридические обязательства перед МУС. Франция выпустила второе заявление, чтобы попытаться уменьшить напряженность, указывает издание.

В субботу Хохштейн, как отмечается со ссылкой на источник, знакомый с этим вопросом, направил Нетаньяху сообщение через посла Израиля в Вашингтоне Майка Герцога, в котором он пригрозил отказаться от роли посредника, если Израиль не предпримет шагов к соглашению в ближайшие дни.

Нетаньяху провел в воскресенье встречу по переговорам о прекращении огня, в которой приняли участие несколько высокопоставленных чиновников и руководителей разведки, говорят израильские чиновники.

"Было принято решение двигаться к соглашению, по словам одного высокопоставленного израильского чиновника, который сказал, что объявление может быть сделано на этой неделе. Второй израильский чиновник, присутствовавший на встрече, сказал, что "направление положительное", но несколько вопросов остались нерешенными, и это не решенная сделка", - пишет издание.

Два высокопоставленных чиновника США, непосредственно знакомые с этим вопросом, заявили, что стороны приближаются к соглашению, но оно не было завершено.

Израильское издание ynetnews также сообщило, что Израиль сигнализирует об одобрении соглашения о прекращении огня в Ливане. "Иерусалим дал предварительный зеленый свет предлагаемой сделке с Ливаном при условии окончательного утверждения Кабинетом министров; представитель США Хохштейн информирует ливанских официальных лиц о решении Израиля", - указывает издание.

Как отмечает Axios, Нетаньяху необходимо будет вынести любую сделку на голосование в Кабинете безопасности, о чем говорят израильские чиновники.

В понедельник главный чиновник Пентагона по политике на Ближнем Востоке Дэн Шапиро прибудет в Израиль и встретится с министром обороны Израиля Исраэлем Кацем и другими израильскими чиновниками.

Дополнение

Бои начались после того, как "Хезболла" обстреляла Израиль ракетами 8 октября 2023 года, и значительно обострились после того, как Израиль начал наземную операцию в Ливане 1 октября 2024 года.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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