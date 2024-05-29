Из-за визита Блинкена в Молдове частично закрыли воздушное пространство и ввели ограничения в Кишиневе

В среду, 29 мая, Молодова частично закрыла часть воздушного пространства страны из-за визита государственного секретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет со ссылкой на NewsMaker.

Детали

Предварительно ограничения будут действовать над столицей с 08:00 до 21:00 по местному времени.

В настоящее время запрещаются полеты самолетов общего назначения, вертолетов, воздушных шаров, мотопланеров, парапланов, а также использование беспилотных летательных аппаратов (дронов) в секторе 1 ТМА Кишинев.

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Кроме того, в издании добавляют, что во время визита Блинкена в Кишиневе временно ограничат доступ граждан к некоторым общественным местам.

Согласно официальному пресс-релизу, во время визита в город Блинкен посетит правительство и парламент. В связи с этим, с 08: 00 до 21: 00 нельзя будет проводить митинги, демонстрации, ремонтные работы и вырубку деревьев в периметре улиц, по которым будет передвигаться официальный кортеж.

Напомним

Молдова стала первой страной , которая подписала соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны с Европейским союзом, которое должно укрепить ее обороноспособность.