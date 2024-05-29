Через візит Блінкена в Молдові частково закрили повітряний простір і ввели обмеження в Кишиневі
Київ • УНН
Молдова частково закрила частину свого повітряного простору і обмежила доступ громадськості під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена 29 травня до Кишинева.
У середу, 29 травня, Молодова частково закрила частину повітряного простору країни через візит державного секретаря США Ентоні Блінкена. Про це пише УНН з посиланням на NewsMaker.
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Попередньо обмеження діятимуть над столицею з 08:00 до 21:00 за місцевим часом.
На цей час забороняються польоти літаків загального призначення, вертольотів, повітряних куль, мотопланерів, парапланів, а також використання безпілотних літальних апаратів (дронів) в секторі 1 ТМА Кишинів.
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Окрім того, у виданні додають, що під час візиту Блінкена у Кишиневі тимчасово обмежать доступ громадян до деяких громадських місць.
Згідно з офіційним пресрелізом, під час візиту до міста Блінкен відвідає уряд і парламент. У зв'язку з цим, з 08:00 до 21:00 не можна буде проводити мітинги, демонстрації, ремонтні роботи та вирубку дерев у периметрі вулиць, якими пересуватиметься офіційний кортеж.
Нагадаємо
Молдова стала першою країною, яка підписала угоду про партнерство в галузі безпеки і оборони з Європейським союзом, що має зміцнити її обороноздатність.