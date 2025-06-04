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Из-за непогоды без света часть жителей в шести областях, потребление растет - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 726 просмотра

Из-за непогоды 181 населенный пункт в шести областях обесточен. Потребление электроэнергии выросло на 3,6% из-за облачной погоды, что снизило эффективность солнечных электростанций.

Из-за непогоды без света часть жителей в шести областях, потребление растет - Укрэнерго

Потребление электроэнергии выросло, непогода обесточила 181 населенный пункт в шести областях, сообщили в среду в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Потребление

"Потребление электроэнергии выросло. Сегодня, 4 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,6% выше, чем в это же время предыдущего дня. Это обусловлено облачной погодой в нескольких областях, что обуславливает более низкую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее увеличение энергопотребления из общей сети", - говорится в сообщении.

Вчера, 3 июня, суточный максимум потребления был вечером - на том же уровне, что и максимум предыдущих суток.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

Непогода

"Из-за неблагоприятных погодных условий (сильные ливни, грозы, порывы ветра) - на утро, полностью или частично, был обесточен 181 населенный пункт в шести областях", - сказано в сообщении.

Ремонтные бригады облэнерго, как указано, уже осуществляют аварийно-восстановительные работы на поврежденных линиях.

"До конца суток всех обесточенных абонентов планируют запитать. Однако, стоит иметь в виду, что на сегодня в отдельных регионах - снова объявлено штормовое предупреждение", - отметили в Укрэнерго.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 95809 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономикаПогода и окружающая среда
Укрэнерго
Украина
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