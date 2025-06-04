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Обвинувачений у хабарництві нардеп Кузьміних пропустив 22 судових засідання у своїй справі - ВАКС
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Через негоду без світла частина жителів у шести областях, споживання зростає - Укренерго

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Через негоду 181 населений пункт у шести областях знеструмлено. Споживання електроенергії зросло на 3,6% через хмарну погоду, що знизила ефективність сонячних електростанцій.

Через негоду без світла частина жителів у шести областях, споживання зростає - Укренерго

Споживання електроенергії зросло, негода знеструмила 181 населений пункт у шести областях, повідомили у середу у НЕК "Укренерго", пише УНН.

Споживання

"Споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 4 червня, станом на 9:30, його рівень був на 3,6% вищим, ніж в цей же час попереднього дня. Це зумовлено хмарною погодою у кількох областях, що зумовлює нижчу ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне збільшення енергоспоживання із загальної мережі", - ідеться у повідомленні.

Вчора, 3 червня, добовий максимум споживання був увечері - на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби.

Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

Негода

"Через несприятливі погодні умови (сильні зливи, грози, пориви вітру) - на ранок, повністю або частково, був знеструмлений 181 населений пункт у шести областях", - сказано у повідомленні.

Ремонтні бригади обленерго, як вказано, уже здійснюють аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених лініях.

"До кінця доби усіх знеструмлених абонентів планують заживити. Однак, варто мати на увазі, що на сьогодні в окремих регіонах - знову оголошене штормове попередження", - зазначили в Укренерго.

Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 95809 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЕкономікаПогода та довкілля
Укренерго
Україна
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