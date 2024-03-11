Испания почтила память жертв терактов 11 марта 2004 года

Испания чтит память погибших из-за взрывов, которые произошли 11 марта 2004 года, после серии бомбовых атак террористической организации "Аль-Каида". Теракт унес жизни почти 200 человек в пригородных поездах.

Об этом передает УНН со ссылкой на Euronews.

Спустя двадцать лет после террористических атак 11 марта 2004 года в Мадриде, память жертв терактов в Испании чтят многочисленными мероприятиями. - сообщает СМИ.

Контекст

В понедельник ровно двадцать лет назад в столице Испании произошла серия бомбовых атак террористической организации "Аль-Каида". Эти террористические атаки, которые были долгое время самыми масштабными в Европе, привели к гибели 192 человек и почти 2000 раненых. Это самое серьезное нападение исламистов в европейской истории.

Детали

Король Испании Фелипе и королева Летиция почтили память жертв терактов в Мадриде в 2004 году. Испанская королевская пара почтила минутой молчания во время встречи в Мадриде, а Фелипе также произнес речь.

Большинство из нас прекрасно помнит, где мы были, что мы делали и даже какие чувства у нас были в то роковое утро - сказал испанский король.

Фелипе вспоминает, как в тот же день он пошел в больницу со своей женой Летицией и матерью Софией, чтобы поддержать пострадавших и их семьи.

Правительство и обвинения ЭТА

Консервативное правительство Испании сначала обвинило баскскую подпольную организацию ЭТА (баскская леворадикальная, националистическая организация сепаратистов, которая выступала за независимость Страны басков - региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции).

Но вскоре выяснилось, что за этим стоит исламистская сеть Аль-Каида.

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Неразорвавшаяся бомба вывела полицию на след преступников, и во время рейда в пригороде Мадрида Леганесе 3 апреля главарь подорвал себя, убив шестерых своих сообщников и полицейского. В 2007 году по этому делу было осуждено 19 человек.

Мемориал на железнодорожной станции Аточа

После мадридских терактов 11 марта стало европейским днем памяти жертв терроризма. На мадридском вокзале Аточа, где 20 лет назад произошло больше всего взрывов, прохожие собрались возле нового подземного мемориала, залитого кобальтово-синей краской. Предыдущий мемориал пришлось демонтировать из-за расширения линии метро.

Напомним,

По меньшей мере три моряка погибли в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно в Аденском заливе. Это первый случай гибели людей с тех пор как хуситы начали нападения на суда в одном из важнейших морских путей в мире из-за войны Израиля в Газе.

В Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.

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