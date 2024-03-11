Испания почтила память жертв терактов 11 марта 2004 года
Киев • УНН
Испания почтила 20-ю годовщину взрывов в мадридском поезде 2004 года, в результате которых погибли 192 человека и почти 2 000 получили ранения в результате самого страшного исламистского нападения в европейской истории.
Испания чтит память погибших из-за взрывов, которые произошли 11 марта 2004 года, после серии бомбовых атак террористической организации "Аль-Каида". Теракт унес жизни почти 200 человек в пригородных поездах.
Об этом передает УНН со ссылкой на Euronews.
Спустя двадцать лет после террористических атак 11 марта 2004 года в Мадриде, память жертв терактов в Испании чтят многочисленными мероприятиями.
Контекст
В понедельник ровно двадцать лет назад в столице Испании произошла серия бомбовых атак террористической организации "Аль-Каида". Эти террористические атаки, которые были долгое время самыми масштабными в Европе, привели к гибели 192 человек и почти 2000 раненых. Это самое серьезное нападение исламистов в европейской истории.
Детали
Король Испании Фелипе и королева Летиция почтили память жертв терактов в Мадриде в 2004 году. Испанская королевская пара почтила минутой молчания во время встречи в Мадриде, а Фелипе также произнес речь.
Большинство из нас прекрасно помнит, где мы были, что мы делали и даже какие чувства у нас были в то роковое утро
Фелипе вспоминает, как в тот же день он пошел в больницу со своей женой Летицией и матерью Софией, чтобы поддержать пострадавших и их семьи.
Правительство и обвинения ЭТА
Консервативное правительство Испании сначала обвинило баскскую подпольную организацию ЭТА (баскская леворадикальная, националистическая организация сепаратистов, которая выступала за независимость Страны басков - региона, расположенного на севере Испании и юго-западе Франции).
Но вскоре выяснилось, что за этим стоит исламистская сеть Аль-Каида.
ЕС о словах Папы Римского: "Мир в руках путина"11 марта 2024, 12:49 • 22509 просмотров
Неразорвавшаяся бомба вывела полицию на след преступников, и во время рейда в пригороде Мадрида Леганесе 3 апреля главарь подорвал себя, убив шестерых своих сообщников и полицейского. В 2007 году по этому делу было осуждено 19 человек.
Мемориал на железнодорожной станции Аточа
После мадридских терактов 11 марта стало европейским днем памяти жертв терроризма. На мадридском вокзале Аточа, где 20 лет назад произошло больше всего взрывов, прохожие собрались возле нового подземного мемориала, залитого кобальтово-синей краской. Предыдущий мемориал пришлось демонтировать из-за расширения линии метро.
Напомним,
По меньшей мере три моряка погибли в результате ракетной атаки хуситов на торговое судно в Аденском заливе. Это первый случай гибели людей с тех пор как хуситы начали нападения на суда в одном из важнейших морских путей в мире из-за войны Израиля в Газе.
В Австрии и Германии арестовали нескольких человек, которых подозревают в подготовке терактов в соборах Кельна, Вены и Мадрида, за которыми, вероятно, стоит исламистская террористическая ячейка.
Вице-президент Еврокомиссии: предложение по замороженным российским активам будет довольно скоро11 марта 2024, 15:41 • 20590 просмотров
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Испания почтила память жертв терактов 11 марта 2004 года
Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии
Киев разочарован словами Папы относительно "белого флага": МИД вызвал представителя Ватикана в Украине
Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
Популярные
В Харькове и Запорожье прогремели взрывы - СМИ
Сборная украинских ветеранов получила уже 34 медали на соревнованиях United States Air Force Trials
Жителям ВОТ с украинскими паспортами грозит депортация - британская разведка
Оккупанты начали активнее проводить действия на направлении Новомихайловки - Лиховой
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
Испания почтила память жертв терактов 11 марта 2004 года
Испания почтила 20-ю годовщину взрывов в мадридском поезде 2004 года, в результате которых погибли 192 человека и почти 2 000 получили ранения в результате самого страшного исламистского нападения в европейской истории.
Обсудили экономическое сотрудничество и энергетическую безопасность: состоялось заседание украинско-польской межправительственной комиссии
Украина и Польша провели межправительственную встречу во Львове, где обсудили сотрудничество в сферах торговли, инвестиций, энергетики, экологии, сельского хозяйства, транспорта, инфраструктуры и кредитования. Также стороны договорились о модернизации пункта пропуска "Шегини".
Киев разочарован словами Папы относительно "белого флага": МИД вызвал представителя Ватикана в Украине
Украина выразила разочарование заявлением Папы Франциска о демонстрации "белого флага" и переговорах с Россией, агрессором, подчеркнув необходимость справедливого мира на основе принципов ООН и украинской Формулы мира.
Больше всего женщин за последние 27 лет: в Антарктику отправилась 29-я украинская экспедиция
29-я украинская антарктическая экспедиция в составе 14 участников, среди которых 9 ученых и 5 вспомогательного персонала, отправилась из Киева на станцию "Академик Вернадский", чтобы заменить предыдущую команду и продолжить исследования в области биологии, геофизики и метеорологии.
Макрон откладывает визиты в Украину из-за того, что хочет посетить страну "с ощутимыми результатами" - Politico
Президент Франции Эммануэль Макрон продолжает откладывать свой визит в Украину, поскольку хочет скоординировать действия с союзниками и приехать "с ощутимыми результатами".
Генштаб: ВСУ отбили 54 российские атаки по всему фронту, в том числе 18 на Новопавловском направлении
Украинские войска отбили 54 российские атаки на востоке и юге Украины, с интенсивными боями на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском направлениях, несмотря на российские авиаудары и ракетные обстрелы.
Польские правоохранители отрицают блокирование пассажирских автобусов на границе с Украиной
Польские правоохранители отрицают обвинения в блокировании пассажирских автобусов из Украины, заявляя, что автобусы беспрепятственно пересекают границу с Польшей.
Грузия направила Бельгии и Германии запрос на арест и экстрадицию советника генпрокурора Украины Адеишвили
Грузия требует ареста и экстрадиции бывшего министра юстиции Зураба Адеишвили, который сейчас является советником Генерального прокурора Украины, и направила запросы в Бельгию и Германию.
Запорожское направление: ССО показали как HIMARS бьет по вражеской РЭБ
Вооруженные Силы уничтожили новейший российский комплекс радиоэлектронной борьбы "ПАЛАНТИН" на Запорожском направлении ракетами HIMARS после того, как разведывательные БПЛА отследили и передали его координаты.
Во время распития алкоголя нанес товарищу повреждения, несовместимые с жизнью: полиция задержала подозреваемого на Киевщине
В Киевской области во время пьяного конфликта мужчина убил своего 45-летнего знакомого, избив его металлическим чайником и деревянным рублем, а затем спрятал тело у себя дома.